Зариновая атака в токийском метро в 1995 году. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июля 2018 года стало известно, что в Японии казнены Сёко Асахара и шесть других руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в России).

В конце 1990-х - начале 2000-х годов они были приговорены к смертной казни за ряд громких убийств и теракт в токийском метро.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом теракте.

Как произошел теракт

Террористическая атака произошла 20 марта 1995 года в утренний час пик на трех линиях токийского метро: всего были атакованы пять поездов, по два на линии Маруноути и Хибия, и один - на линии Тиёда.

Террористы пронесли с собой в общей сложности 11 герметичных пакетов с нервно-паралитическим отравляющим веществом - зарином. Незадолго до прибытия поездов к станциям они незаметно опускали пакет на пол вагона, после открытия дверей протыкали пакеты специально заточенными наконечниками зонтов и выбегали на платформу. В одном случаев террорист сам получил отравление, но успел принять противоядие.

Теракт в токийском метро стал самым крупным в современной истории Японии - погибли 12 человек (еще один пострадавший умер спустя год), серьезно пострадали 50, временное расстройство зрения получили почти 1 тыс. человек. Всего за медицинской помощью обратились порядка 5,5 тыс. пострадавших.

Непосредственными исполнителями теракта были пятеро членов секты "Аум Синрикё" - Икуо Хаяси, Кэнъити Хиросэ, Тору Тоёда, Масато Ёкояма, Ясуо Хаяси. Их сообщниками были Томомицу Ниими, Коити Китамура, Кацуя Такахаси, Киётака Тонодзаки, Сигэо Сугимото, которые ожидали террористов у станций метро и вывезли их на автомобилях в безопасные места.

Расследование и суд

Организаторов теракта выдал один из его исполнителей, Икуо Хаяси. 22 марта токийская полиция провела обыски в зданиях, принадлежащих "Аум Синрикё". Вскоре после этого СМИ опубликовали информацию, что следствие нашло у секты запасы зарина и взрывчатки и установило ее причастность к ряду других нападений, в том числе зариновой атаке 27 июня 1994 года в Мацумото (префектура Нагано). Тогда погибли девять человек, полиция первоначально подозревала местного жителя, который не был связан с "Аум Синрикё".

16 мая 1995 года руководство секты было арестовано в ее штаб-квартире близ Токио, в деревне Камикуисики (ныне входит в состав города Кофу, префектура Яманаси). Там же был обнаружен завод по производству зарина.

Организатором теракта был признан основатель и руководитель "Аум Синрике" - Сёко Асахара (настоящее имя - Тидзуо Мацумото). Процесс над ним начался 24 апреля 1996 года. Лидеру секты предъявили 17 обвинений, включая организацию террористического акта в метро, а также другие убийства, похищения, вымогательства. По данным следствия, Асахара был виновен в смерти 27 человек.

С помощью теракта в метро он хотел "свергнуть правительство" и утвердиться в качестве "нового императора Японии". Кроме того, Асахара надеялся таким образом отвлечь внимание правоохранительных органов от других преступлений секты. Никаких заявлений самого Асахары о целях теракта в СМИ не публиковалось - сам он отказался признавать себя виновным, давать показания и хранил молчание на протяжении всего судебного разбирательства.

Процессы над членами "Аум Синрикё" растянулись более чем на 16 лет. Их судили не только по делу о зариновой атаке в Токио, но и по другим преступлениям. 27 февраля 2004 года окружной суд Токио вынес Асахаре смертный приговор, признав лидера секты виновным по 13 обвинениям. Четырем непосредственным исполнителям теракта были также вынесены смертные приговоры: исключение было сделано для Икуо Хаяси, за помощь полиции он был приговорен только к пожизненному заключению. Всего смертные приговоры получили 13 членов "Аум Синрикё". Последний из организаторов теракта в Токио, Кацуя Такахаси, был арестован только в 2012 году и приговорен к пожизненному заключению в 2016 году.