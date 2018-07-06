Секта "Аум Синрикё". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июля 2018 года в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ), включая ее основателя Тидзуо Мацумомто, известного под именем Сёко Асахара.

Секта

Секта "Аум Синрикё" была основана в 1987 году. "Аум" - древнее санскритское слово, мантра, означающая непознаваемую сущность мира. Название переводится как "Путь или учение об истинном Аум". По оценкам религиоведов, учение Асахары носит синкретический характер и включает элементы буддизма, йоги, тантризма и других восточных учений.

В своих проповедях Асахара предрекал близкий конец света и битву добра со злом, в которой погибнут все неверующие в его учение. Во время "богослужений" использовались психотропные вещества и гипноз. Вступивший в секту был обязан отдать ей все свое имущество и поселиться в общине последователей, где поддерживалась строгая иерархия и жестская дисциплина.

Имущество "Аум Синрикё" в Японии оценивалось в 2,37 млрд иен (около $24 млн). Секте принадлежали несколько ресторанов, центров йоги, торговые и туристические компании, земельные участки общей площадью 135 тыс. кв м. Активами секты управляла фирма "Акционерное общество АУМ".

Штаб-квартира и резиденция лидера находилась в деревне Камикуиссики в префектуре Яманаси, секта также имела отделения в России, США, ФРГ, Шри-Ланке, Австралии.

В 1995 году в Японии насчитывалось примерно 10 тыс. членов "Аум Синрикё", численность ее последователей в мире, по разным оценкам, составляла 30-50 тыс. человек.

Деятельность

До марта 1995 года секта не имела в Японии широкого доступа к СМИ, но всеми способами популяризировала свое учение. Например, принадлежавшая ей компания по производству и продаже компьютерных игр включала изложение основных принципов учения в свою продукцию на электронных носителях. Члены секты имели свое "теневое" правительство, которое должно было взять власть после победного окончания "последней войны сил света и тьмы".

В ноябре 1989 года вместе с женой и ребенком был убит юрист Цуцуми Сакамото, занимавшийся подготовкой судебного иска против фирмы АУМ. В 1995 году суд установил, что убийство было совершено членами секты по указанию ее основателя.

В июне 1994 года от распыления нервно-паралитического газа зарина в городе Мацумото погибли семь человек. Впоследствии Асахара признал, что преследовал этим две цели - отложить судебное разбирательство о мошенничестве членов секты с земельными участками и испытать зарин.

28 февраля 1995 года был похищен и убит токийский нотариус Киёси Кария, младшая сестра которого пыталась выйти из секты.

20 марта 1995 года члены "Аум Синрикё" распылили в токийском метро зарин. Всего погибли 13 человек, около 6,3 тыс. получили отравления.

Судебные процессы

В апреле 1995 года было арестовано почти все руководство секты. Судебный процесс начался в 1996 году. 27 февраля 2004 года Токийский окружной суд приговорил Сёко Асахару к смертной казни через повешение, признав его виновным по 13 из 17 пунктов обвинения (убийство 27 человек, похищение людей, незаконное производство оружия и др.). Впоследствии различные сроки заключения получили 189 членов секты, 10 из них были приговорены к смертной казни. В 2012 году был арестован последний из скрывавшихся организаторов теракта в токийском метро - Кацуя Такахаси. Он был приговорен к пожизненному заключению.

"Алеф"

В октябре 1995 года решением Токийского окружного суда секта была лишена статуса религиозной организации, но ее деятельность в Японии не была запрещена. В январе 2000 года оставшиеся на свободе члены "Аум Синрикё" приняли решение изменить название организации на "Алеф". Членами "Алеф" являются 1,3 тыс. человек.

Деятельность секты находится под надзором полиции и Комиссии по делам общественной безопасности Японии. В странах Евросоюза, Канаде, США и многих других странах "Алеф" запрещена.

Деятельность секты в России

В начале 1990-х годов "Аум Синрикё" вела активную деятельность в России. В 1992 году Асахара побывал в Москве и встречался с рядом политических и религиозных деятелей, а также выступал в ведущих вузах перед студентами.

20 сентября 2016 года Верховный суд РФ признал "Аум Синрикё" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Однако секта продолжает нелегально действовать на территории страны, число ее адептов в России, по данным Генпрокуратуры на 2016 год, достигало 30 тыс. человек.