Биография Криштиану Роналду

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июля 2018 года пресс-служба испанского футбольного клуба "Реал" сообщила о переходе нападающего Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию футболиста.

Криштиану Роналду (полное имя - Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру; порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro) родился 5 февраля 1985 года в Фуншале (о. Мадейра, Португалия) в семье садовника Жозе Диниша Авейру и повара Марии Долореш душ Сантуш. Имя Роналду было дано мальчику в честь президента США Рональда Рейгана (занимал пост в 1981-1989 годы).

С восьми лет Роналду начал играть в футбол, выступал за детские команды клубов с Мадейры - "Андоринья" и "Насьонал". В 1996 году попал на просмотр в лиссабонский "Спортинг" и подписал контракт с клубом. Осенью 2002 года дебютировал на позиции атакующего полузащитника за основную команду "Спортинга" в чемпионате Португалии, в первом матче забил два мяча.

Летом 2003 года "Спортинг" обыграл в товарищеском матче "Манчестер Юнайтед". Роналду произвел сильное впечатление на игроков английского клуба, и те убедили тренера Алекса Фергюсона подписать контракт с 18-летним португальцем. Стоимость трансфера Роналду составила более £12 млн. Португалец провел за английский клуб пять сезонов. Всего за время выступлений в составе "Манчестер Юнайтед" Роналду стал победителем девяти турниров, в т. ч. Лиги чемпионов УЕФА (2008), клубного чемпионата мира (2008), трех чемпионатов Англии (2007-2009) и Кубка Англии (2004).

Летом 2009 года Криштиану Роналду перешел в мадридский "Реал". Сумма трансфера составила £80 млн, Роналду стал самым "дорогим" на тот момент игроком в истории футбола. Выступая за "Реал", португалец дважды выиграл чемпионат Испании (2012, 2017), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок (2012, 2017) страны, Суперкубок УЕФА (2014, 2017), трижды - клубный чемпионат мира (2014, 2016, 2017), четырежды - Лигу чемпионов УЕФА (2014, 2016-2018). Является лучшим бомбардиром в истории "Реала" (450 мячей).

В апреле 2017 года стал первым в истории футболистом, который забил сто мячей в еврокубках.

Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. С 2007 года он является капитаном команды. При его участии португальцы стали чемпионами Европы 2016 года, выиграли серебряные (2004) и бронзовые (2012) медали континентального первенства, а также заняли третье место на Кубке конфедераций (2017). Роналду - рекордсмен по числу матчей за сборную Португалии (147) и лучший бомбардир в ее истории (79 мячей).

Самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии американского журнала Forbes, его годовой доход в 2017 году был оценен в $93 млн.

Великий офицер португальского ордена Инфанта дона Энрике (2014), командор португальского ордена Заслуг (2016).

Криштиану Роналду является обладателем пяти "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Лучший футболист мира по версии ФИФА (2008, 2016, 2017).

Выпустил автобиографию "Моменты" (Moments, 2007).

Имеет четырех детей: сына Криштиану Роналду - младшего (род. 2010), близнецов - девочку Еву и мальчика Мэтью (род. 2017), дочь Алану Мартину (род. 2017). Имена матерей первых трех детей не раскрываются, матерью четвертого является Джорджина Родригес.

Католик.

Занимается благотворительностью. Владеет собственной линией модной одежды.

В марте 2017 году в честь Криштиану Роналду был переименован аэропорт острова Мадейра.