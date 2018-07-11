Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июля 2018 года председатель крымского отделения партии "Родина" Константин Кнырик сообщил ТАСС о том, что в Крыму от инфаркта скончался внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей.

Андрей Юрьевич Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. Его отец - Юрий Брежнев (1933-2013) - в 1979-1983 годах занимал должность первого заместителя министра внешней торговли СССР, в 1981-1986 годах был кандидатом в члены ЦК КПСС.

В 1983 году Андрей Брежнев окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений при МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России).

С 1983 по 1985 год работал инженером внешнеторгового объединения "Союзхимэкспорт" Министерства внешней торговли СССР.

В 1985-1988 годах - атташе управления международных экономических организаций Министерства иностранных дел СССР.

В 1989-1991 годах - заместитель начальника управления внешних связей Министерства торговли СССР.

С 1991 по 1997 год работал в различных коммерческих структурах. Также в 1996-1998 годах возглавлял благотворительный фонд "Дети - надежда будущего".

В 1998-2001 годах организовал и возглавил Общероссийское коммунистическое общественное движение. Выступал за национализацию приватизированной ранее госсобственности.

В июне 1999 года заявил о желании участвовать в выборах губернатора Свердловской области, которые должны были состояться в августе того же года. Однако 28 июля избирательная комиссия региона отказала Брежневу в регистрации из-за большого количества технических ошибок в подписных листах.

19 декабря 1999 года баллотировался на пост вице-мэра Москвы в паре с депутатом Госдумы от ЛДПР Алексеем Митрофановым. По итогам выборов они заняли пятое место из восьми, получив 0,61% голосов. Мэром Москвы был избран Юрий Лужков (69,89%).

Одновременно в качестве самовыдвиженца участвовал в выборах в Госдуму III созыва. Выдвигался по Одинцовскому одномандатному округу №110. В Думу не прошел, занял 11-е место из 19 кандидатов с результатом 2,35% голосов избирателей.

8 апреля 2001 года баллотировался в губернаторы Тульской области от группы избирателей. Выборы проиграл: занял последнее место из четырех кандидатов, получив 1,18% голосов. Главой региона был избран Василий Стародубцев (49,09%).

В 2002-2004 годах Брежнев был генеральным секретарем созданной им незарегистрированной Новой коммунистической партии.

В 2004-2014 годах был членом КПРФ.

В 2014 году был избран первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), созданной и зарегистрированной в 2012 году политтехнологом Андреем Богдановым.

В 2014 году безуспешно баллотировался от КПСС в Симферопольский, Брянский, Ялтинский, Бахчисарайский городские советы депутатов. Также выдвигался от КПСС в Государственное собрание Республики Марий Эл VI созыва, Законодательную думу Хабаровского края VI созыва, Собрание депутатов Ненецкого автономного округа XXVII созыва, Государственный совет Республики Татарстан V созыва, Государственный совет Республики Крым I созыва, Брянскую областную Думу VI созыва. Ни в одно из законодательных собраний избран не был.

В 2015 году вновь баллотировался от КПСС в Костромскую областную Думу VI созыва, Законодательное собрание Калужской области VI созыва, Законодательное собрание Новосибирской области VI созыва. Избран не был.

С 2015 года являлся владельцем и заместителем генерального директора компании "Южная Ривьера плюс" (город Алушта, Крым), специализирующейся на организации водоснабжения и строительстве.

С 2016 года был владельцем и генеральным директором торговых фирм "Риэлткомп" и "Галинекс" (Москва).

18 сентября 2016 года участвовал в выборах в Госдуму VII созыва от партии "Родина". Баллотировался по единому федеральному округу в составе партийного списка кандидатов (четвертый номер в региональной группе №1, Республика Крым и Севастополь), а также по Севастопольскому одномандатному округу №219. В Думу не прошел. Список "Родины" не преодолел 5-процентный проходной барьер, набрав 1,51% (восьмое место из 14). В одномандатном округе Брежнев занял шестое место из девяти с результатом 1,94% голосов.

10 сентября 2017 года участвовал в выборах в Совет депутатов муниципального округа "Дорогомилово" в Москве по многомандатному округу №3. В Совет депутатов не прошел, заняв шестое место из 13 кандидатов.