Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа 2017 года в Москве началось специальное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященное проблеме утилизации мусора в РФ.

В мероприятии принимают участие члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководители профильных ведомств, мэры городов Мытищи (Московская область) и Магас (Ингушетия), представители инициативных групп из разных регионов, экологи, общественники, правозащитники.

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ - консультативный орган при главе государства. Среди его основных задач - содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества; экспертиза проектов федеральных законов для определения их соответствия целям развития гражданского общества; информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, и др. Решения совета носят рекомендательный характер для федеральных и местных органов государственной власти.

Структура и руководство

В настоящее время в совет входят 50 человек, которые принимают участие в работе СПЧ на общественных началах. С 12 октября 2010 года совет возглавляет советник президента РФ, председатель президиума СПЧ Михаил Федотов. Его заместителем в Совете является руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров. Ответственный секретарь СПЧ - председатель координационного совета Союза добровольцев России Яна Лантратова.

В структуре СПЧ действует 20 постоянных комиссий (по исторической памяти, по свободе информации и правам журналистов, др.), а также Комиссия по этике. Кроме того, из числа членов СПЧ формируются временные комиссии и рабочие группы по различным направлениям деятельности (например, временная рабочая группа по мониторингу соблюдения прав человека на территории Украины). К участию в их работе могут привлекаться ученые, специалисты, работники органов государственной власти и местного самоуправления.

Президиум СПЧ

Председатель Совета и представители постоянных комиссий входят в его президиум, который осуществляет текущую деятельность Совета и подготовку заседаний. Состав президиума подлежит ротации раз в полгода (в настоящее время - 18 человек). Возглавляют его три сопредседателя: один из них - глава Совета, двое других избираются из членов президиума (в настоящее время - Андрей Бабушкин и Мара Полякова).

Обеспечение деятельности СПЧ осуществляют подразделения Администрации президента и Управления делами президента РФ.

История

Совет по развитию гражданского общества и правам человека был создан на базе Комиссии по правам человека при президенте, образованной указом президента Бориса Ельцина от 26 сентября 1993 года. В 1993-1995 годах ее возглавлял правозащитник Сергей Ковалев, а в 1996-2002 годах - специалист в области международного права Владимир Карташкин. С 2002 года комиссию возглавила Элла Памфилова. В 2003 году она инициировала преобразование комиссии в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, что было оформлено указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2004 года.

1 февраля 2011 года указом президента РФ Дмитрия Медведева было утверждено новое положение "О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека", в соответствии с которым СПЧ получил свое нынешнее название.

После того, как с декабря 2011 по сентябрь 2012 года из совета по разным причинам вышли более 10 членов, в том числе экономисты Ирина Ясина, Александр Аузан, журналисты Светлана Сорокина, Леонид Радзиховский, правозащитница Людмила Алексеева (26 мая 2015 года вернулась в состав СПЧ) и др., началось формирование его нового состава.

В сентябре 2012 года проходили общественные консультации и интернет-голосование по кандидатурам. В них приняли участие более 100 тыс. человек. 1 ноября 2012 г.ода Михаил Федотов представил главе государства список претендентов в новый состав СПЧ, составленный по итогам общественных консультаций. Президент предложил расширить состав совета. 12 ноября 2012 года новый состав СПЧ был утвержден указом главы государства.

2 марта 2014 года 27 членов СПЧ, включая Станислава Кучера, Елену Масюк, Леонида Парфенова, Николая Сванидзе и др., выступили с заявлением о несогласии с разрешением Совета Федерации президенту РФ на использование российских войск на территории Украины. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте СПЧ. Другая часть членов Совета, в частности, Игорь Борисов и Александр Брод, выразили несогласие с позицией своих коллег.

18 марта 2014 года СПЧ внес поправки в регламент, согласно которым решения совета могут приниматься исключительно большинством голосов - не менее 31 человека. Без одобрения большинства заявления от имени организации не могут более размещаться на сайте совета.

Заседания совета

В 2004-2008 годах Путин встречался с членами совета дважды - в июле 2005 года и январе 2007 года. Медведев в 2008-2012 годах семь раз участвовал в заседаниях СПЧ: в апреле и ноябре 2009 года, в мае 2010 года в Москве, в феврале 2011 года в Екатеринбурге, в марте 2012 года в Новокуйбышевске (Самарская область) и в апреле 2012 года в резиденции в Горках (Московская область).

Первая встреча Путина с членами СПЧ в обновленном составе состоялась 12 ноября 2012 года в Кремле. Главной темой обсуждения была проблема расширения гражданского участия в контроле за СМИ в условиях информационного общества.

4 сентября 2013 года глава государства в Кремле на очередном заседании совета обсудил с его членами вопросы, касающиеся развития законодательства о некоммерческих организациях с учетом мирового опыта. Рассматривались также вопросы объявления амнистии по случаю 20-летия Конституции, применение так называемого "муниципального фильтра" на региональных выборах и др.

14 октября 2014 года на встрече с Путиным члены СПЧ обсудили проблемы организации гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий на территории Украины и беженцам, а также вопросы борьбы с коррупцией, ход реализации государственной программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

1 октября 2015 года в Кремле участники заседания совета рассмотрели проблемы НКО, вопросы доступности жилья, защиты прав участников дорожного движения, экологические нарушения и др. 8 декабря 2016 года совет обсудил проблемы экологии, НКО, формирование общественных наблюдательных комиссий, предложения по реформированию судебной системы.

Сайт СПЧ - http://www.president-sovet.ru.