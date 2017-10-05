Нобелевская премия по литературе. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября в Стокгольме объявят имя лауреата по Нобелевской премии по литературе. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, награда присуждается "создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о порядке присуждения этой премии и ее лауреатах.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Премию присуждает Шведская академия в Стокгольме. В нее входят 18 академиков, занимающих этот пост пожизненно. Подготовительную работу ведет Нобелевский комитет, члены которого (четыре-пять человек) избираются Академией из своего состава на трехлетний период. Кандидатов могут выдвигать члены Академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии и председатели писательских организаций, которые получили специальные приглашения от комитета.

Процесс выдвижения претендентов длится с сентября до 31 января следующего года. В апреле комитет составляет список из 20 наиболее достойных литераторов, затем его сокращает до пяти кандидатов. Лауреата определяют академики в начале октября большинством голосов. О присуждении награды писателю сообщают за полчаса до объявления его имени. В 2017 году было номинировано 195 человек.

Лауреаты пяти Нобелевских премий становятся известны в течение Нобелевской недели, которая начинается в первый понедельник октября. Их имена объявляют в следующем порядке: физиология и медицина; физика; химия; литература; премия мира. Обладателя премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля называют в следующий понедельник. В 2016 году порядок был нарушен, имя награжденного литератора было обнародовано в последнюю очередь. По данным шведских СМИ, несмотря на задержку начала процедуры выборов лауреата, разногласий внутри Шведской академии не было.

Лауреаты

За все время существования премии ее лауреатами стали 113 писателей, среди которых 14 женщин. Среди награжденных такие всемирно известные авторы, как Рабиндранат Тагор (1913), Анатоль Франс (1921), Бернард Шоу (1925), Томас Манн (1929), Герман Гессе (1946), Уильям Фолкнер (1949), Эрнест Хемингуэй (1954), Пабло Неруда (1971), Габриэль Гарсиа Маркес (1982).

В 1953 году этой наградой "за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности" был отмечен премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Черчилль неоднократно номинировался на эту премию, кроме того, он дважды выдвигался на Нобелевскую премию мира, но так и не стал ее обладателем.

Как правило, писатели получают премию по совокупности достижений в области литературы. Однако девять человек были награждены за конкретное произведение. Например, Томас Манн был отмечен за роман "Будденброки"; Джон Голсуорси - за "Сагу о Форсайтах" (1932); Эрнест Хемингуэй - за повесть "Старик и море"; Михаил Шолохов - в 1965 году за роман "Тихий Дон" ("за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время").

Помимо Шолохова, в числе лауреатов есть и другие наши соотечественники. Так, в 1933 году премию получил Иван Бунин "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы", а в 1958 году - Борис Пастернак "за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы".

Однако Пастернак, которого в СССР критиковали за роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, под давлением властей отказался от награды. Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года. В 1970 году лауреатом премии стал Александр Солженицын ("за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы"). В 1987 году премией был отмечен Иосиф Бродский "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии" (эмигрировал в США в 1972 году).

В 2015 году награды была удостоена белорусская писательница Светлана Алексиевич за "полифонические сочинения, памятник страданий и мужеству в наше время".

В 2016 году лауреатом стал американский поэт, композитор и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции".

Статистика

На нобелевском сайте отмечается, что из 113 лауреатов 12 писали под псевдонимами. В этот перечень входят французский писатель и литературный критик Анатоль Франс (настоящее имя Франсуа Анатоль Тибо) и чилийский поэт и политический деятель Пабло Неруда (Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто).

Относительное большинство наград (28) было присуждено литераторам, писавшим на английском языке. За книги на французском были награждены 14 писателей, на немецком - 13, на испанском - 11, на шведском - семь, на итальянском - шесть, на русском - шесть (включая Светлану Алексиевич), на польском - четыре, на норвежском и датском - по три человека, а на греческом, японском и китайском - по два. Авторы произведений на арабском, бенгальском, венгерском, исландском, португальском, сербо-хорватском, турецком, окситанском (провансальский диалект французского языка), финском, чешском, а также на иврите были отмечены Нобелевской премией по литературе по одному разу.

Чаще всего награждались писатели, работавшие в жанре прозы (77), на втором месте - поэзия (34), на третьем - драматургия (14). За труды в области истории премию получили три писателя, по философии - два. При этом один автор может быть награжден за работы в нескольких жанрах. Например, Борис Пастернак получил премию как прозаик и как поэт, а Морис Метерлинк (Бельгия; 1911 год) - как прозаик и драматург.

В 1901-2016 годах премия вручалась 109 раз (в 1914, 1918, 1935, 1940-1943 годах академики не смогли определить лучшего литератора). Всего четыре раза награда была разделена между двумя писателями.

Средний возраст лауреатов - 65 лет, самым молодым остается Редьярд Киплинг, получивший премию в 42 года (1907), а самым пожилым - 88-летняя Дорис Лессинг (2007).

Вторым писателем (после Бориса Пастернака), отказавшимся от премии, стал в 1964 году французский романист и философ Жан-Поль Сартр. Он заявил, что "не желает, чтобы его превращали в общественный институт", и выразил недовольство тем, что при присуждении премии академики "игнорируют заслуги революционных писателей XX века".

Известные писатели-кандидаты, не получившие премию

Многие великие писатели, выдвигавшиеся на премию, так и не получили ее. В их числе Лев Толстой. Не были награждены и такие наши литераторы, как Дмитрий Мережковский, Максим Горький, Константин Бальмонт, Иван Шмелев, Евгений Евтушенко, Владимир Набоков. Не стали лауреатами и выдающиеся прозаики других стран - Хорхе Луис Борхес (Аргентина), Марк Твен (США), Генрик Ибсен (Норвегия).