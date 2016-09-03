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Строительство старта для "Ангары" начнется через год-полтора

Космос
3 сентября, 7:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Глава госкорпорации Игорь Комаров заявил, что сейчас ведется проектирование сооружений стартового стола, с подрядчиком госкорпорация определится в 2017 году
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство второго стартового стола на космодроме Восточный для запуска ракет-носителей "Ангара" начнется через год-полтора. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

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"Стройка начнется, думаю, через год-полтора", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Комарова, сейчас ведется проектирование сооружений стартового стола, с подрядчиком госкорпорация определится в 2017 году.

Первая очередь Восточного, сообщил гендиректор госкорпорации, должна быть сдана в эксплуатацию к концу этого года, хотя "есть вопросы по финансовому положению и подрядчику". "В течение месяца вынесем их на уровень правительства и определимся с порядком действий", - уточнил он.

Говоря об идее спикера Госдумы Сергея Нарышкина - переименовать Восточный в честь Юрия Гагарина, - Комаров отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время. "Переговорим с коллективом, спросим у жителей и тех, кто работает на Восточном, и сформулируем решение", - пояснил он.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году. В апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный запуск ракеты "Союз", которая вывела на орбиту три спутника. Восточный должен обеспечить России независимый доступ в космическое пространство.

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Комаров, Игорь Анатольевич
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