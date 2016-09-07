Прототип марсианского беспилотника испытан на полигоне в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Прототип летательного аппарата, который, возможно, сможет летать в атмосфере Марса, испытан на полигоне Летного исследовательского центра NASА в Эдвардсе (штат Калифорния). Дистанционно управляемый аппарат Prandtl-M не оснащен двигателем и имеет размах крыльев всего в 60 сантиметров. Над этим проектом вот уже второй год работает группа студентов американских университетов. Для испытаний аппарата в условиях, приближенных к разряженной атмосфере "красной планеты" его подняли на атмосферном зонде на высоту 30,5 километра.

Как отметил в распространенном здесь заявлении представитель группы разработчиков проекта, студент колледжа Ирвин-Вэлли Джон Бодилски, "есть планы улучшить конструкцию, но уже сейчас ясно, что аппарат способен летать".

По мнению руководителя образовательных программ Летного исследовательского центра НВСА Дэйва Бергера, "ценность программы создания прототипа летательного аппарата для марсианской атмосферы в том, что, по сути, - это отработка самых передовых технологий". В рамках этого проекта, добавил он, студенты занимаются вопросами аэродинамики, дистанционного управления летательными аппаратами, вопросами прочности конструкций, созданием бортовой аппаратуры. "Программа невелика по масштабам, поэтому мы очень быстро можем создавать прототипы и испытывать те инженерные решения, которые раньше еще никто не проверял", - считает он.

Участники программы надеются, что их аппарат удастся доставить на Красную планету вместе с самоходным аппаратом "Марс-2020", и тогда марсианский беспилотник совершит свой первый полет.