Источник: финансирование космических программ в РФ могут сократить на 6% на три года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Финансирование всех космических программ России может быть сокращено на 6% на ближайшие три года, от секвестра могут пострадать проекты создания ракеты-носителя "Ангара-А5В" и "Феникс", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

На прошлой неделе глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил о "серьезном сокращении" бюджетного финансирования госкорпорации. По его словам, конкретные цифры пока обсуждаются, и точные суммы станут известны в ближайшие месяцы. В частности, по словам Комарова, под секвестр попадут Федеральные целевые программы ГЛОНАСС и "Развитие космодромов России", причем последняя может быть сокращена до 500 млрд руб.

"Речь идет о всеобщем сокращении бюджетного финансирования космических программ на 6%. Сокращение пока предполагается на три ближайших года", - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что говорить о проектах, которые пойдут "под нож", можно будет после утверждения ФЦП "Развитие космодромов России", которая находится на согласовании более года и за это время была сокращена в два раза.

"Сейчас самое главное - утвердить программу "Развитие космодромов России". До сих пор консенсус не достигнут. Минфин считает запросы Роскосмоса необоснованно завышенными в имеющейся финансовой ситуации", - рассказал источник.

По его словам, согласовать и утвердить эту программу на уровне правительства планируется до конца месяца. При этом после утверждения ФЦП, в которой будут прописаны объекты инфраструктуры на космодроме Восточный, Роскосмос урежет финансирование проектов, прописанных в Федеральной космической программе до 2025 года.

"Не будет по ФЦП денег - "поплывут" крупные проекты, которые завязаны на инфраструктуру Восточного - "Ангара" и "Феникс", - добавил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

В конце июля газета "Известия" сообщала, что Минфин предложил снизить финансирование Роскосмоса в 2017-2019 годах на 15%. Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы была утверждена в середине марта. При этом ее финансирование составляет 1,4 трлн руб. против 2 трлн, заложенных в проекте, подготовленном весной 2015 года.