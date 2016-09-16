Ученые: Плутон и его спутник Харон фактически имеют общую атмосферу

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Красное пятно, образовавшееся у северного полюса Харона, - одного из пяти спутников Плутона - возникло в результате захвата газов, выброшенных с поверхности Плутона. Такую гипотезу, по сообщению журнала Nature, выдвинула группа ученых, изучающих данные, полученные с межпланетной станции NASA "New Horizons".

Аппарат, запущенный к Плутону в 2006 году, в июле прошлого года приблизился к Плутону и передал на Землю уникальную информацию о строении этой карликовой планеты, составе атмосферы и ее спутниках. Пристальное внимание ученых привлекло необычное образование на северном полюсе Харона - пятно красно-коричневого цвета. На снимках поверхности Плутона заметны ледяные формации, в плане напоминающие неправильные многоугольники. Вероятно, они образуются под воздействием выбросов из глубин плато более теплых газов, которые затем оседают на поверхности Плутона, а частично их захватывает своим притяжением Харон.

"Это первый известный науке случай, когда атмосферные газы с одного небесного тела влияют на другое небесное тело, - отметил руководитель группы исследователей данных об атмосфере Плутона астроном Уилл Грэнди. - В каком-то смысле речь идет об общей атмосфере двух небесных тел, поскольку метан, выброшенный с поверхности Плутона, оседает на поверхности Харона".

По данным исследователей, с поверхности Плутона происходит выброс не только метана, но и других газов, в частности азота. Эти газы бесцветны, когда они поднимаются с поверхности Плутона, однако, попав на Харон, они подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения Солнца и космической радиации. В результате в атмосфере спутника возникают свободные радикалы, которые со временем образуют макромолекулы толинов - веществ, представляющих собой смесь различных органических сополимеров. "Для природы, похоже, не составляет трудностей составлять сложные органические молекулы", - отметил в этой связи Уилл Грэнди.

Плутон является самым крупным из всех объектов в поясе Койпера, известных астрономам. Он был открыт американским ученым Клайдом Томбо в 1930 году и считался полноценной девятой планетой Солнечной системы, пока в 2006 году Международный астрономический конгресс после жарких дебатов не объявил его планетой-карликом. Масса Плутона в шесть раз меньше массы Луны, его диаметр составляет 2,37 тыс. километров, а орбита сильно вытянута: он то приближается к Солнцу на 4,4 млрд километров, то удаляется от него на 7,4 млрд километров.