Источник: перенос запуска "Союза МС-02" мог быть вызван неисправностью корабля

Источник: перенос запуска "Союза МС-02" мог быть вызван неисправностью корабляКосмос 17 сентября, 19:39
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Неисправность, ставшая причиной переноса пилотируемого пуска к Международной космической станции (МКС), локализована в аппаратуре космического корабля "Союз МС-02", а не в головном обтекателе ракеты-носителя "Союз-ФГ", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Головной обтекатель ракеты-носителя снят и разобран. Неисправности, вызвавшие перенос пуска, в нем не обнаружены. Идет дальнейшее выяснение ситуации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина, скорее всего, кроется в аппаратуре космического корабля "Союз МС-02", которую замкнуло на головной обтекатель ракеты.
По словам собеседника, вероятно, потребуется замена аппаратуры, вызвавшей короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что причиной переноса стало короткое замыкание.
Пилотируемой старт к Международной космической станции должен был состоятся 23 сентября. По данным источника ТАСС, старт состоится не ранее октября.