Космонавты остаются на Байконуре, несмотря на перенос пуска к МКС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Экипаж космического корабля "Союз МС-02", запуск которого перенесен на неопределенную дату, пока остается на космодроме Байконур (Казахстан) в ожидании решения государственной комиссии о назначении новой даты старта. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Решение о возвращении экипажа в Москву может быть принято после решения государственной комиссии о переносе даты старта. Такого заседания пока не было, поэтому экипаж пока остается на космодроме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-02", планировавшийся ранее на 23 сентября, перенесен на резервную дату - 24 сентября. К старту на эту дату экипаж и готовится.

В составе основного экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.