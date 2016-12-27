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Китай намерен отправить первый зонд к Марсу в 2020 году

Космос
27 декабря, 6:40 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
КНР, отмечается в докладе, намерена активизировать исследования и разработку технологий для доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера
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ПЕКИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай планирует отправить свой первый зонд на орбиту Марса в 2020 году. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе, посвященном космической деятельности КНР в 2016 году.

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"Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности (планеты)", - говорится в документе. Китай, отмечается в докладе, намерен активизировать исследования и разработку технологий с целью доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера.

В рамках программы по освоению космоса также планируется увеличить число запусков тяжелых ракет в ближайшие пять лет. Особое внимание в КНР намерены уделить совершенствованию базы данных по космическому мусору и наладить обмен соответствующей информацией с другими странами с целью улучшения защиты космических кораблей.

В докладе подчеркивается, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в открытом космосе.

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