Китай намерен отправить первый зонд к Марсу в 2020 году

Константин Тимофеев: все строящиеся за счет граждан объекты должны подпадать под 214-ФЗИнтервью 27 декабря, 9:00
Производитель канцтоваров из сибирского кедра модернизировал оборудованиеБанк историй успеха 27 декабря, 9:00
Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах МосквыОбщество 27 декабря, 8:51
СК проводит проверку по обрушению крыши "Ашана" в БарнаулеСибирь 27 декабря, 8:01
Более 13 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом обнаружено в ИркутскеПроисшествия 27 декабря, 7:58
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154Происшествия 27 декабря, 7:27
Трамп упрекнул СМИ в утаивании правды о его благотворительном фондеМеждународная панорама 27 декабря, 6:49
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккеюСпорт 27 декабря, 6:30
На Аляске началось извержение вулкана Богослов, столб пепла достиг высоты 9 кмПроисшествия 27 декабря, 6:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай планирует отправить свой первый зонд на орбиту Марса в 2020 году. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе, посвященном космической деятельности КНР в 2016 году.
"Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности (планеты)", - говорится в документе. Китай, отмечается в докладе, намерен активизировать исследования и разработку технологий с целью доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера.
В рамках программы по освоению космоса также планируется увеличить число запусков тяжелых ракет в ближайшие пять лет. Особое внимание в КНР намерены уделить совершенствованию базы данных по космическому мусору и наладить обмен соответствующей информацией с другими странами с целью улучшения защиты космических кораблей.
В докладе подчеркивается, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в открытом космосе.