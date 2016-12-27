Китай намерен отправить первый зонд к Марсу в 2020 году

ПЕКИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай планирует отправить свой первый зонд на орбиту Марса в 2020 году. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе, посвященном космической деятельности КНР в 2016 году.

"Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности (планеты)", - говорится в документе. Китай, отмечается в докладе, намерен активизировать исследования и разработку технологий с целью доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера.

В рамках программы по освоению космоса также планируется увеличить число запусков тяжелых ракет в ближайшие пять лет. Особое внимание в КНР намерены уделить совершенствованию базы данных по космическому мусору и наладить обмен соответствующей информацией с другими странами с целью улучшения защиты космических кораблей.

В докладе подчеркивается, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и против гонки вооружений в открытом космосе.