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Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутников

Космос
27 декабря, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Запуски новых спутников будут производиться при выходе действующего космического аппарата из системы, сообщил гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Орбитальную группировку системы ГЛОНАСС в 2017 году могут пополнить от двух до шести навигационных спутников, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева" Николай Тестоедов.

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"Согласно плану-графику на 2017 год, у нас запланировано несколько пусков, но все они будут производиться по необходимости - при выходе действующего космического аппарата из системы. Таким образом, по нашим прогнозам, в следующем году может быть осуществлен запуск от двух до шести космических аппаратов", - сказал он.

По словам Тестоедова, для пусков зарезервированы ракеты-носители "Союз-2" и "Протон-М", хотя кластерные запуски с помощью тяжелых ракет проводиться, скорее всего, не будут. "С точки зрения поддержания работоспособности группировки более эффективны одиночные пуски в точки, где необходима замена спутника", - пояснил глава предприятия.

Он отметил, что специалисты постоянно проводят мониторинг систем всех аппаратов группировки, прогнозируя сроки, в которые аппараты могут выйти из строя, чтобы к этому времени подготовить имеющийся на Земле спутник к запуску. "Прогноз у нас достаточно точный", - пояснил он.

По словам Тестоедова, в ближайшие месяцы проводить запуски необходимости нет. "От момента поступления команды на подготовку запуска до момента ввода аппарата в эксплуатацию проходит 90 суток. На сегодняшний день команды готовить следующий спутник к запуску нам не поступало", - сказал он.

В настоящее время из 27 космических аппаратов орбитальной группировки ГЛОНАСС 11 вышли за пределы гарантированного срока активного существования и продолжают работать. Для спутников "Глонасс-М" такой срок составляет семь лет.

В настоящее время на хранении в "Информационных спутниковых системах" имени Решетнева" находятся семь спутников "Глонасс-М". В производстве - 11 спутников следующего поколения "Глонасс-К" с увеличенным до 10 лет сроком активного существования.

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