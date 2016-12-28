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Ученые предлагают создать "Лунный ГЛОНАСС" из 18 спутников

Космос
28 декабря, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Аппараты предлагается распределить по шести плоскостям орбиты, срок их работы без проведения коррекций под воздействием сил Солнца и Земли составит около 1,5 года
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лунная навигационная система должна будет насчитывать 18 космических аппаратов, равномерно распределенных по орбите естественного спутника Земли, чтобы быть видимой с любой его точки, посчитали специалисты НПО им. Лавочкина и Института прикладной математики им. Келдыша.

"Предполагается, что эти спутники смогут выполнять задачи связи, ретрансляции и дистанционного зондирования", - говорится в материале, опубликованном в корпоративном издании "Вестник НПО им. Лавочкина".

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Специалисты научных организаций определили четыре типа построения орбитальных группировок спутников, оптимальных по составу и высоте полета для видимости из любой точки Луны. Требованием была видимость не менее трех спутников: такое количество, как и в случае навигационных систем ГЛОНАСС и GPS на Земле, необходимо для точного определения координат.

Варианты размещения спутников различаются только наклонением орбиты. Оптимальной высотой орбиты для этих спутников над поверхностью Луны ученые назвали 4400 км. Всего должно быть 18 спутников, распределенных по шести плоскостям орбиты. Срок их работы на орбите без проведения коррекций под воздействием гравитационных возмущений Солнца и Земли составит около полутора лет, после чего звезда и наша планета со временем просто сломают орбитальное построение системы.

Потребителями информации с данных спутников, говорится в статье, могут стать разрабатываемые в России перспективные лунные космические аппараты.

"Лунный ГЛОНАСС"

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" планирует потратить почти 1,84 млрд рублей на исследования возможности применения российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС под землей, под водой и на Луне. Сейчас для обеспечения навигационной информацией лунных и межпланетных космических аппаратов рассматривается возможность расширить зону действия околоземных спутниковых систем. В будущем, считают в Роскосмосе, можно будет вести речь о создании лунной спутниковой системы навигации и связи.

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Перед этим первый замгендиректора компании "Российские космические системы" Григорий Ступак предложил установить на спутники системы ГЛОНАСС дополнительную антенну, которая будет направлена от Земли. Такое решение поможет существенно упростить навигацию на подлете к Луне. В перспективе он призвал создать специализированный "лунный ГЛОНАСС", разместив в нескольких точках на орбите Луны навигационные спутники.

Российская навигационная система ГЛОНАСС в настоящее время насчитывает 27 космических аппаратов, из которых 24 используются по целевому назначению, один находится на исследовании главного конструктора, один - в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний. Спутники расположены на околоземной орбите высотой 19 тыс. 400 км и распределены по трем плоскостям.

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