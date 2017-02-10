Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": развитие пилотируемой космонавтики РФ передадут отдельной рабочей группе

Космос
10 февраля, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Рабочую группу возглавит член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Фролов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил сформировать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики на период до 2025 года, таким образом лишив "Роскосмос" одной из компетенций. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на копию распоряжения вице-премьера от 2 февраля, имеющуюся в распоряжении издания.

"Создайте совместную с Фондом перспективных исследований и ФГУП ЦНИИмаш рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики (РГПК) на период до 2025 года и дальнейшую перспективу под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олега Петровича Фролова, совместно определите ее состав и план работы", - цитирует газета документ.

В 2012-2013 годах Олег Фролов работал первым заместителем руководителя "Роскосмоса". В частности, он курировал пилотируемые программы.

В аппарате Рогозина комментировать "Известиям" информацию о новой рабочей группе отказались.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
6
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
7
Шипулин заявил, что после смешанной эстафеты на ЧМ потерял уважение к Фуркаду
Темы дня
Реклама