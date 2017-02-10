"Известия": развитие пилотируемой космонавтики РФ передадут отдельной рабочей группе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил сформировать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики на период до 2025 года, таким образом лишив "Роскосмос" одной из компетенций. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на копию распоряжения вице-премьера от 2 февраля, имеющуюся в распоряжении издания.

"Создайте совместную с Фондом перспективных исследований и ФГУП ЦНИИмаш рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики (РГПК) на период до 2025 года и дальнейшую перспективу под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олега Петровича Фролова, совместно определите ее состав и план работы", - цитирует газета документ.

В 2012-2013 годах Олег Фролов работал первым заместителем руководителя "Роскосмоса". В частности, он курировал пилотируемые программы.

В аппарате Рогозина комментировать "Известиям" информацию о новой рабочей группе отказались.