Военная авиация заняла позиции по траектории запуска "Союза МС-04"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Авиация Минобороны России заняла позиции по траектории запуска на оперативных аэродромах в Байконуре, Жезказгане, Караганде, Горно-Алтайске и Кызыле для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04", который запланирован на 10:13 мск. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Авиация заняла позиции на оперативных аэродромах Казахстана (в Байконуре, Жезказгане, Караганде) и России (Горно-Алтайск и Кызыл) для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04". В обеспечении старта принимают участие 125 военнослужащих, 10 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, а также 15 единиц наземной техники", - отметил он.

На МКС отправится международный экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.

Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.