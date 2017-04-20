Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военная авиация заняла позиции по траектории запуска "Союза МС-04"

Космос
20 апреля, 3:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Авиация Минобороны России заняла позиции по траектории запуска на оперативных аэродромах в Байконуре, Жезказгане, Караганде, Горно-Алтайске и Кызыле для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04", который запланирован на 10:13 мск. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Смотрите также
Члены экспедиции МКС-51/52 Джек Фишер и Федор Юрчихин
Экспедиция МКС-51/52. Досье

"Авиация заняла позиции на оперативных аэродромах Казахстана (в Байконуре, Жезказгане, Караганде) и России (Горно-Алтайск и Кызыл) для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04". В обеспечении старта принимают участие 125 военнослужащих, 10 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, а также 15 единиц наземной техники", - отметил он.

На МКС отправится международный экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.

Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госсекретарь США обвинил Иран в спонсировании терроризма и раскритиковал ядерную сделку
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
4
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
5
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
6
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама