РКК "Энергия" не рассматривает SpaceX как конкурента в лунном туризме

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. РКК "Энергия" не считает американскую компанию SpaceX Илона Маска конкурентом в области отправки космических туристов в облет Луны. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Солнцев.
"Думаю, что пока еще нам доверяют больше. У нас опыт 141 пилотируемого запуска. Конкуренция - полезное дело, хорошая мотивация для улучшения проектов в пользу потребителей. Что касается конкретного состояния дел в компании Илона Маска, то, безусловно, такой полет трудно реализовать в 2018-м, да и в 2020 году. Никто еще не видел даже проекта, нет ракеты-носителя, нет и корабля", - сказал он.
По словам Солнцева, пилотируемый корабль Crew Dragon, который предназначен для полетов к МКС, и ракета-носитель Falcon 9 сильно отличаются от корабля и ракеты для полета в сторону Луны. "Необходима сертифицированная для пилотируемых пусков ракета, в пять-десять раз большая (по грузоподъемности - прим. ТАСС), чем летающая сейчас, корабль, способный возвращаться после полета вокруг Луны со второй космической скоростью при входе в атмосферу Земли, разгонный блок-буксир для разгона этого корабля к Луне и так далее. На все это нужно время и средства, у нас пока положение лучше", - сказал он.
Ранее Солнцев заявил, что в корпорацию обратилось несколько желающих совершить облет Луны, заплатив за билет по $120 млн. Такой полет он называл реальным для реализации в начале 2020-х годов. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требуется $500 млн. Изначально оператор космического туризма компания Space Adventures, занимающаяся продвижением туризма на кораблях "Союз", предлагала облет Луны за $150 млн.
Ранее американская компания SpaceX анонсировала облет Луны на космическом корабле Dragon 2 двумя туристами в конце 2018 года. Пока корабль Dragon ни разу не летал в космос с людьми на борту.