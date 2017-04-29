Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РКК "Энергия" не рассматривает SpaceX как конкурента в лунном туризме

Космос
29 апреля, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Гендиректор предприятия Владимир Солнцев отметил, что Crew Dragon и Falcon 9 сильно отличаются от корабля и ракеты, которые необходимы для полета в сторону Луны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Falcon 9

Falcon 9

© EPA/SPACEX

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. РКК "Энергия" не считает американскую компанию SpaceX Илона Маска конкурентом в области отправки космических туристов в облет Луны. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Солнцев.

"Думаю, что пока еще нам доверяют больше. У нас опыт 141 пилотируемого запуска. Конкуренция - полезное дело, хорошая мотивация для улучшения проектов в пользу потребителей. Что касается конкретного состояния дел в компании Илона Маска, то, безусловно, такой полет трудно реализовать в 2018-м, да и в 2020 году. Никто еще не видел даже проекта, нет ракеты-носителя, нет и корабля", - сказал он.

По словам Солнцева, пилотируемый корабль Crew Dragon, который предназначен для полетов к МКС, и ракета-носитель Falcon 9 сильно отличаются от корабля и ракеты для полета в сторону Луны. "Необходима сертифицированная для пилотируемых пусков ракета, в пять-десять раз большая (по грузоподъемности - прим. ТАСС), чем летающая сейчас, корабль, способный возвращаться после полета вокруг Луны со второй космической скоростью при входе в атмосферу Земли, разгонный блок-буксир для разгона этого корабля к Луне и так далее. На все это нужно время и средства, у нас пока положение лучше", - сказал он.

Ранее Солнцев заявил, что в корпорацию обратилось несколько желающих совершить облет Луны, заплатив за билет по $120 млн. Такой полет он называл реальным для реализации в начале 2020-х годов. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требуется $500 млн. Изначально оператор космического туризма компания Space Adventures, занимающаяся продвижением туризма на кораблях "Союз", предлагала облет Луны за $150 млн.

Ранее американская компания SpaceX анонсировала облет Луны на космическом корабле Dragon 2 двумя туристами в конце 2018 года. Пока корабль Dragon ни разу не летал в космос с людьми на борту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Солнцев, Владимир Львович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
2
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
3
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
4
СМИ: в Турции заблокировали доступ к Wikipedia
5
У СК РФ есть доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Чечне
6
Полиция просит воздержаться от участия в незаконной акции в центре Москвы
7
СМИ: авианосец США Carl Vinson находится у берегов Нагасаки и может выйти в Японское море
Темы дня
Загрузка...
Реклама