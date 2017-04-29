Новая российская ракета "Феникс" останется одноразовой

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель среднего класса, создающаяся на замену ракете "Зенит" в рамках проекта "Феникс", не будет иметь многоразовой первой ступени. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"Ракета будет одноразовой по крайней мере на первом этапе", - сказал он.

Солнцев уточнил, что "вопрос многоразового применения ракетных ступеней подлежит дополнительному обоснованию". По его словам, для точной посадки многоразовой первой ступени ракеты и ее последующего использования необходимо установить специальные органы управления, включающие ракетные двигатели, бортовые компьютеры, систему навигации и затратить на возвращение ступени и ее посадку дополнительное топливо. "В результате экономия здесь минимальная или ее вообще нет", - отметил Солнцев.

По его мнению, более рационально - стремление к уменьшению размеров районов падения ступеней. "Здесь затраты невелики, а выигрыш очевиден", - пояснил гендиректор предприятия.

Говоря о новой ракете среднего класса, Солнцев уточнил, что она, как и ракета "Зенит", будет обладать комплексом автоматизированных систем управления подготовкой и пуском, соответственно, ее подготовка к старту будет проходить автоматически, без участия человека. "Сборка ракеты-носителя планируется на заводе "Прогресс" в Самаре", - сказал Солнцев.

Многоразовость

Сообщалось, что новая ракета-носитель среднего класса для космодрома Восточный, которую планируется разработать в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", будет во многом аналогична ракете "Сункар" для космического ракетного комплекса Байтерек, создающегося совместно Россией и Казахстаном на космодроме Байконур, а также новому носителю для проекта "Морской старт". Первая ступень для всех трех ракет будет одинаковой.

Ранее новый владелец проекта "Морской старт" - генеральный директор компании "S7 Космические транспортные системы" Сергей Сопов заявил ТАСС, что желал бы видеть новую ракету с многоразовой первой ступенью, поскольку не видит необходимости в повторении старых советских технологий.

Интерес к многоразовым ракетам-носителям возник после применения данной технологии частными компаниями в США. Компания Blue Origin провела испытания с одноступенчатой ракетой легкого класса, а SpaceX удалось посадить первую ступень двухступенчатого носителя среднего класса Falcon 9 и повторно запустить ее в космос. Повторное использование ракеты-носителя, считают в компаниях SpaceX и Blue Origin, позволит снизить цену запуска. В настоящее время запуск Falcon 9 обходится заказчикам дешевле, чем пуск российского "Протона-М". В перспективе многоразовость должна позволить снизить стоимость пуска еще до 30%.

Ранее Солнцев заявлял СМИ, что новая ракета "Феникс" будет конкурентом американской Falcon 9.

"Феникс"

Инициатива разработки новой ракеты среднего класса принадлежала самарскому РКЦ "Прогресс". Предприятие предлагало создать моноблочную ракету с топливом в качестве сжиженного природного газа, но рассматривался и стандартный вариант с керосином и водородом. Впоследствии из-за разрыва отношений с Украиной, не территории которой производилась ракета "Зенит", было принято решение о создании российского аналога этой ракеты.

Планируется, что на первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Феникс" будет стоять двигатель РД-171М (версия двигателей РД-171 от ракеты "Зенит" для проекта "Морской старт") или два РД-180 (двигатель, использующийся в американской ракете "Атлас-5"), на второй - два РД-0124 (вместо двигателей РД-120 украинского производства). Диаметр ступени ракеты вырастет с 3,9 метра до 4,1 метра. Предположительно увеличится длинна первой ступени (с 32 до 37 метров), но уменьшится длинна второй ступени (с 10 до 7 метров). Стартовая масса должна увеличится с 470 (у ракеты "Зенит") до 520 тонн.

В последующем "Феникс" станет основой российской сверхтяжелой ракеты-носителя.

Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза, а на геостационарную орбиту - до 2,5 тонны груза при помощи разгонного блока и трассы полета над Китаем.

Сообщалось, что конкурс на создание ракеты будет объявлен уже в мае-июне этого года. На создание нового носителя в рамках Федеральной космической программы до 2025 года планируется потратить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году. В программе прописана возможность применения данной ракеты для выполнения пилотируемых полетов.

Особенностью ракеты "Зенит", в отличие от ракет "Союз", "Протон" и "Ангара", является автоматизированная система предстартовой подготовки, не требующая наличия персонала при предстартовом обслуживании ракеты. Данная система разработана КБ "Южное" (Украина). Там же хранится вся документация по ее производству.