Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Запуск Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", в топливных баках которого ранее было обнаружено загрязнение, к МКС произойдет не раньше августа следующего года, а скорее всего - позже этого срока, сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Сегодня состоится встреча рабочей группы специалистов Центра им. Хруничева и Ракетно-космической корпорации "Энергия", которая утвердит новый план-график устранения неисправностей и подготовки модуля к пуску. По самым оптимистичным прогнозам, запуск модуля возможен не ранее августа следующего года", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, реальные сроки запуска лежат в пределах конца 2018 - 2019 года.

В свою очередь в дирекции по коммуникациям Космического центра им. Хруничева ТАСС сообщили, что "в настоящее время в соответствии с графиком в Центре Хруничева идет работа по устранению ранее выявленных замечаний". "Дата запуска будет определена по итогам совместной работы Центра Хруничева и РКК "Энергия", - сказали в Центре.

В Роскосмосе подтвердили официальную позицию этого предприятия

Источник также рассказал ТАСС, что из-за МЛМ придется сдвинуть сроки запуска других модулей - Узлового и Научно-энергетического, поскольку они привязаны к запуску "Науки". Предполагается, что эти три модуля в будущем составят основу Российской орбитальной станции, если эксплуатация МКС завершится в 2024 году. Помимо этого, только после стыковки МЛМ к МКС будет принято решение о возвращении к работе трех российских космонавтов на МКС. Напомним, весной этого года Роскосмос сократил численность российского экипажа на космической станции.

Модуль "Наука"

В начале апреля источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что в связи с обнаружением в топливных баках нового загрязнения их планируется распилить пополам для последующей очистки. Помимо того, он сообщал, что уже прошли гарантийные сроки на резиновые элементы конструкции модуля. Теперь собеседник агентства подтвердил эти данные. Топливные баки будут разрезаны для очистки от загрязнений.

Ранее запуск МЛМ уже откладывался по причине обнаружения загрязнения в топливной системе. В 2013 году по этой причине модуль отправили в Центр имени Хруничева на доработку.

МЛМ начали строить в 1995 году, первоначально он рассматривался как дублер блока "Заря" - первого модуля МКС. В 2004 году было принято решение о его преобразовании в полноценный летный модуль научного назначения с запуском в 2007 году, однако старт постоянно откладывался.

Стартовая масса МЛМ достигает более 20 тонн, при этом в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры. Модуль также должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей.

Модуль должен решать не только научные задачи: он должен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины (такие технологии применялись на станции "Мир", а сейчас используются на американском сегменте МКС), а также управлять ориентацией станции, например, поднимать высоту ее орбиты или уклоняться от космического мусора.

С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.