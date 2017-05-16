Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Систему ГЛОНАСС до конца года может пополнить только один спутник

Космос
16 мая, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В настоящее время в группировке ГЛОНАСС насчитывается 27 космических аппаратов. При этом более половины из этих спутников работают за пределами гарантийного срока существования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Только один навигационный космический аппарат для системы ГЛОНАСС может быть запущен на орбиту до конца года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева Николай Тестоедов.

"Недавно мы продлили ресурс хранения одного из аппаратов, поэтому, возможно, в конце года мы осуществим как минимум один запуск. Остальные аппараты будут находиться на хранении до выхода из строя имеющихся в группировке спутников", - сказал он.

В настоящее время в группировке ГЛОНАСС насчитывается 27 космических аппаратов, 24 из которых используются по назначению, по одному аппарату находятся на исследовании главного конструктора, в орбитальном резерве и на этапе летных испытаний. При этом более половины из этих спутников работают за пределами гарантийного срока существования.

"Состояние орбитальной группировки можно назвать удивительным. Из 27 аппаратов 14 работают за пределом срока активного существования, подтвердив тем самым заложенный срок активного существования в семь лет. Некоторые спутники продолжают работать более 10 лет. Так, один из космических аппаратов был запущен в 2005 году, еще три - в 2006 году", - отметил Тестоедов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве объявлено штормовое предупреждение
2
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету
3
США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем
4
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
5
WP: Трамп поделился с Лавровым секретными данными
6
Киев расширил список санкций против физических и юридических лиц РФ
7
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама