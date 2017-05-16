Систему ГЛОНАСС до конца года может пополнить только один спутник

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Только один навигационный космический аппарат для системы ГЛОНАСС может быть запущен на орбиту до конца года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева Николай Тестоедов.
"Недавно мы продлили ресурс хранения одного из аппаратов, поэтому, возможно, в конце года мы осуществим как минимум один запуск. Остальные аппараты будут находиться на хранении до выхода из строя имеющихся в группировке спутников", - сказал он.
В настоящее время в группировке ГЛОНАСС насчитывается 27 космических аппаратов, 24 из которых используются по назначению, по одному аппарату находятся на исследовании главного конструктора, в орбитальном резерве и на этапе летных испытаний. При этом более половины из этих спутников работают за пределами гарантийного срока существования.
"Состояние орбитальной группировки можно назвать удивительным. Из 27 аппаратов 14 работают за пределом срока активного существования, подтвердив тем самым заложенный срок активного существования в семь лет. Некоторые спутники продолжают работать более 10 лет. Так, один из космических аппаратов был запущен в 2005 году, еще три - в 2006 году", - отметил Тестоедов.