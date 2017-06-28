Глава Роскосмоса представил и.о. главы Центра Хруничева коллективу предприятия

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров представил коллективу Центра Хруничева Алексея Варочко, который был назначен на должность и.о. гендиректора предприятия, сообщили в среду в дирекции по коммуникациям Центра Хруничева.
"Андрей Калиновский (бывший глава Центра Хруничева - прим. ТАСС) начал реализацию программы финансового оздоровления предприятия, и в Центре Хруничева сделано уже многое. Алексей Варочко, который много лет проработал в ракетно-космической отрасли и долгое время руководил КБ "Мотор", продолжит преобразования. Алексей Григорьевич - настоящий профессионал и грамотный руководитель, уверен, что под его руководством одна из крупнейших компаний отрасли продолжит поступательно развиваться", - сказал Комаров, которого цитирует пресс-служба Центра Хруничева.
Алексей Варочко родился 28 марта 1955 года в деревне Бородинка (Брянская область). Выпускник Московского авиационного института по специальности "Электрооборудование летательных аппаратов", Московского автомобильно-дорожного института по специальности "Автомобильная электроника". Работал сборщиком изделий на Машиностроительном заводе им. М. В. Хруничева, после окончания МАИ пришел в КБ "Мотор" (в настоящее время - филиал ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"), где прошел путь от инженера до директора - главного конструктора. С 2015 года до нынешнего назначения занимал должность замгендиректора ЦЭНКИ - директора и главного конструктора КБ "Мотор". Доктор экономических наук, профессор, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.