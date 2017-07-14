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Командующие Плесецком получили медали в честь 60-летия космодрома

Космос
14 июля, 21:30 UTC+3 МИРНЫЙ область/ 14, июля. /ТАСС

Награды были вручены генералам, руководившим комплексом в разные годы

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МИРНЫЙ, /Архангельская область/, 14 июля. /ТАСС/. Генералы, в разные годы командовавшие Плесецком, получили в пятницу памятные медали в честь 60-летия космодрома. Об этом сообщил начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

"Мы подготовили и выпустили к юбилею космодрома медаль. Позвольте мне наградить этой медалью начальников космодромов", - сказал он.

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Памятные медали "60 лет Первому Государственному космодрому министерства обороны РФ" получили генерал-полковник Владимир Иванов, руководивший Плесецком с 1979 по 1984 год, бывший командующий Космическими войсками Анатолий Перминов, генералы Владимир Пронников, Геннадий Коваленко, Анатолий Башлаков, экс-глава Роскосмоса Олег Остапенко. Награду получили также командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко, возглавлявший космодром в 2011-2012 годы, а также сам Николай Нестечук.

"Космодром выполняет все поставленные задачи - и испытания космических комплексов, и испытания ракет стратегического назначения. По уровню испытаний, по их количеству мы в 2014-1515 годах были на уровне 1970-х годов, когда одновременно испытывалось очень много", - подчеркнул Нестечук.

По его словам, космодром "живет, работает и перспективы имеет".

Первый Государственный испытательный космодром Плесецк отмечает 60 лет со дня основания 15 июля. Это самый северный космодром в мире, на котором эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и тяжелого класса "Ангара-А5".

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