Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в четверг ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В состав основного экипажа утверждены российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи", - сказал представитель госкорпорации. Утвержден также дублирующий экипаж, в который вошли россиянин Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-05" к МКС планируется на 18:41 мск 28 июля. После выхода на орбиту корабль за шесть часов подлетит к станции. Стыковка с российским модулем МКС "Рассвет" планируется на 1:01 мск 29 июля. Ранее сообщалось, что "Союз-ФГ" уже установлен на "Гагаринском старте" Байконура.

В апреле этого года "Союз" доставил на МКС двух человек, а не трех, как обычно. На свободном третьем месте был установлен грузовой контейнер. В 2017 году два из четырех экипажей космических кораблей "Союз" будут состоять из двух, а не трех человек.