Пресс-конференция участников экспедиции на МКС. Видеотрансляция

Космонавт Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке во время пресс-конференции в Звездном городке рассказали о своем пребывании на МКС. Россиянин и француз вернулись на Землю 2 июня.

На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года и провели в космосе 197 суток.