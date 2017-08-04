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Пресс-конференция участников экспедиции на МКС. Видеотрансляция

Космос
4 августа, 12:06 UTC+3

Олег Новицкий и Тома Песке провели на орбите 197 суток

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Космонавт Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке во время пресс-конференции в Звездном городке рассказали о своем пребывании на МКС. Россиянин и француз вернулись на Землю 2 июня.

На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года и провели в космосе 197 суток.

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