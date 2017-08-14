NASA: проблемы с электропитанием на МКС не повлияют на запуск Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Проблемы с электропитанием на одном из каналов связи американского сектора Международной космической станции не окажет влияния на намеченный на понедельник старт грузового корабля Dragon. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Центра космических полетов имени Джона Кеннеди Эмбер Филмэн.

"Как сообщил в ходе предстартового брифинга заместитель руководителя программы полетов Дэн Хартман, это не окажет какого-либо влияния на запланированный старт", - сказала она. Ранее в печати появились сообщения о сбое на одном из каналов связи на американском сегменте МКС в связи с нарушением электропитания одного из блоков.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 12:31 по времени Восточного побережья США (19:31 мск). Космический корабль, рассчитанный на транспортировку до 3 тонн полезного груза, доставит на орбитальный комплекс питьевую воду, продовольствие, научные приборы и оборудование. В их числе - микроспутник The Kestrel Eye, предназначенный для передачи визуальной информации из космоса о стихийных бедствиях и формировании грозовых фронтов.

Dragon также везет прибор CREAM, разработанный японскими учеными для измерения интенсивности космических лучей, представляющих собой потоки заряженных элементарных частиц, и специальный прибор для выращивания и воспроизведения клеток ткани человеческого легкого.

Предстоящий запуск будет 12-м по счету полетом на МКС грузовых кораблей первого поколения Dragon. Как информировал новостной интернет-ресурс SpaceFlight, компания SpaceX во главе с Илоном Маском больше не планирует отправлять на орбиту новые ракеты Dragon, так как собирается повторно использовать уже побывавшие в космосе аппараты. Это позволяет существенно экономить расходы на строительстве космических грузовиков и их запусках.