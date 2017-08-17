Военный спутник с разгонным блоком отделился от ракеты-носителя "Протон-М"

Макарова и Веснина снялись с турнира WTA в Цинциннати в парном разрядеСпорт 17 августа, 1:55
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок ИспанииСпорт 17 августа, 1:49
Аронян лидирует после партий по быстрым шахматам на турнире в Сент-ЛуисеСпорт 17 августа, 1:35
Поражение "Зенита" не изменило положение России в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 17 августа, 1:02
"Могло быть хуже": "Зенит" со счетом 0:1 проиграл "Утрехту" в квалификации Лиги ЕвропыСпорт 17 августа, 0:49
Российские космонавты впервые за полтора года выйдут в открытый космосКосмос 17 августа, 0:18
ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка МосквыПроисшествия 17 августа, 0:16
"Краснодар" сыграет с "Црвеной Звездой" за групповой турнир Лиги ЕвропыСпорт 17 августа, 0:15
Макарова обыграла Кербер и вышла в третий круг турнира WTA в ЦинциннатиСпорт 17 августа, 0:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Космический аппарат военного назначения в связке с разгонным блоком "Бриз-М" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", запущенной в четверг с космодрома Байконур (Казахстан), сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.
"Головная часть ракеты космического назначения "Протон-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 1:17 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", - сказали в военном ведомстве.
В министерстве уточнили, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М" займет несколько часов.
Ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 1:07 мск.