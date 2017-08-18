Ракета Atlas-5 вывела на орбиту спутник для обеспечения связи с МКС и телескопом "Хаббл"

Два человека погибли в результате нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 19:06
Епанчинцев: игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК "Спартак" в матче с "Витязем"Спорт 18 августа, 18:54
Россия сняла временные ограничения с трех предприятий БелоруссииЭкономика и бизнес 18 августа, 18:51
Восемь человек доставлено в больницу, один из них погиб после нападения в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:51
Колобков: ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИСпорт 18 августа, 18:48
Финское правительство проведет экстренное совещание после нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:46
Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:41
Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС СШАМеждународная панорама 18 августа, 18:31
"Урал" подписал контракт с французским футболистом БумалемСпорт 18 августа, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал и вывела на орбиту спутник связи TDRS-M в интересах NASA. Разделение спутника и последней ступени ракеты-носителя произошло в 9:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск), сообщил центр управления полетом.
Запуск был задержан на две недели после того, как при монтаже была повреждена одна из антенн спутника.
Как сообщил представитель NASA, спутник, построенный корпорацией Boeing, в период до середины 2020-х будет использоваться для поддержания связи с Международной космической станцией и для передачи информации с орбитального телескопа "Хаббл".
TDRS-M - последний в серии спутников связи третьего поколения, отметило в пятницу информационное агентство Associated Press. Спутники связи следующего поколения будут использовать лазеры для передачи информации.