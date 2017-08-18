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Ракета Atlas-5 вывела на орбиту спутник для обеспечения связи с МКС и телескопом "Хаббл"

Космос
18 августа, 18:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, августа. /ТАСС

Отмечается, что спутник будет использоваться до середины 2020 годов

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Ракета-носитель Atlas V

Ракета-носитель Atlas V

© NASA via AP

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V стартовала в пятницу с космодрома на мысе Канаверал и вывела на орбиту спутник связи TDRS-M в интересах NASA. Разделение спутника и последней ступени ракеты-носителя произошло в 9:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск), сообщил центр управления полетом.

Запуск был задержан на две недели после того, как при монтаже была повреждена одна из антенн спутника.

Как сообщил представитель NASA, спутник, построенный корпорацией Boeing, в период до середины 2020-х будет использоваться для поддержания связи с Международной космической станцией и для передачи информации с орбитального телескопа "Хаббл".

TDRS-M - последний в серии спутников связи третьего поколения, отметило в пятницу информационное агентство Associated Press. Спутники связи следующего поколения будут использовать лазеры для передачи информации.

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