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CNN: каждый второй американец планирует наблюдать полное солнечное затмение

Космос
21 августа, 17:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, августа. /ТАСС

Явление продлится около двух минут, диск Луны полностью закроет солнечный диск, жители США смогут увидеть только солнечную корону

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© AP Photo/Charles Rex Arbogast

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. По крайней мере 51% американцев намерен наблюдать сегодня полное солнечное затмение - первое на территории США с 26 февраля 1979 года. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу телекомпании CNN исследовательской службой SSRS среди 1018 американцев. 46% опрошенных не заинтересовались предстоящим затмением, 3% не смогли дать определенного ответа на вопрос.

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Первыми на континентальной части США его увидят жители тихоокеанского побережья штата Орегон в 10:16 утра (20:19 мск). Затмение будет продолжаться около двух минут. Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения будут возникать в полосе шириной 70 миль (113 км) и протяженностью 4200 км от Тихого до Атлантического океана через 14 штатов: в Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), Каспере (штат Вайоминг), Линкольне (штат Небраска), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Падуке (штат Кентукки), Нэшвилле (штат Теннесси) и в Колумбии (штат Южная Каролина), где затмение можно будет наблюдать с 14:41 до 14:44 по местному времени (21:41 - 21:44 мск).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в 12:00 (19:00 мск) начнет прямое интернет-вещание с различных точек на территории США. За затмением будут следить с борта Международной орбитальной стации, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов. Один из них оснащен инфракрасными датчиками для наблюдения за солнечной короной, а два самолета - телескопами, установленными в носовой части. Камеры высокого разрешения на борту будут делать снимки со скоростью 30 кадров в секунду.

При полном солнечном затмении диск Луны, находящейся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск, для людей будет видима только солнечная корона, а также яркие звезды на небосклоне.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада.

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