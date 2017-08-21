Жители США смогут наблюдать полное солнечное затмение

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Полное солнечное затмение - первое на территории США с 1979 года - можно будет наблюдать в понедельник на пространстве от штата Орегон до штата Южная Каролина.

Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), первыми на континентальной части США его увидят жители городка Мадрас (штат Орегон) в 10:19 по местному времени (20:19 мск). Затмение будет продолжаться около 2 минут. Затем наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся в полосе шириной около 113 км, протянувшейся от Тихого до Атлантического океана: в Айдахо-Фоллз (штат Айдахо), Каспере (штат Вайоминг), Линкольне (штат Небраска), Джефферсон-Сити (штат Миссури), Падуке (штат Кентукки), Нэшвилле (штат Теннесси) и в Колумбии (штат Южная Каролина), где затмение можно будет увидеть с 14:41 до 14:44 по местному времени (21:41-21:44 мск).

При полном солнечном затмении Луна, находящаяся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск, оставив возможность увидеть только солнечную корону, а также самые яркие звезды.

Наблюдения в период солнечного затмения весьма ценны для науки, отметило на своем сайте NASA, поскольку они позволяют осуществлять точные замеры орбиты Луны и гравитационное взаимодействие Земли и Луны. В 1919 году результаты наблюдения за полным солнечным затмением были использованы для проверки положений общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Программа наблюдений стоимостью $7,7 млн

NASA потратило на подготовку к наблюдениям за полным солнечным затмением на территории США $7,7 млн. За ним будут следить с борта Международной орбитальной стации, с 11 спутников на околоземной орбите, с трех специально оборудованных самолетов. Один из них оснащен инфракрасными датчиками для наблюдения за солнечной короной, а два самолета - телескопами, установленными в носовой части. Камеры высокого разрешения на борту будут делать снимки со скоростью 30 кадров в секунду.

Впервые наблюдение за затмением будет осуществляться с видеокамер, размещенных на 70 высотных метеозондах. Они будут нести микрокомпьютер, радиопередатчик, видеокамеру, систему определения координат, а также термометры и барометры. Зонды поднимутся на высоту около 30,4 км. Трансляция изображения с них начнется в 12:15 по времени восточного побережья США (19:15 мск).

"Мы рассчитываем получить очень большой объем научной информации при наблюдении этого затмения", - отметил в интервью агентству Associated Press (AP) астроном из Уильямс-колледжа Джей Пасачофф, осуществлявший ранее наблюдения за 69 затмениями.

По словам астронома из Национальной солнечной обсерватории в Таксоне (штат Аризона) Мэтта Пенна, в общую копилку научных данных смогут внести свой вклад и астрономы-любители. В рамках проекта американского Национального научного фонда 200 любителей астрономии заранее прошли специальное обучение и им переданы небольшие телескопы для проведения одновременных наблюдений из 68 точек на всей территории США. Собранные ими данные будут обработаны профессиональными астрономами, изучающими солнечную корону, а также использованы при создании документального фильма о затмении.

Приглашаются все желающие

Помочь в сборе научной информации в период затмения смогут все желающие. NASA заранее разработало приложение для смартфонов, получившее название "Глобальная кампания по обучению и наблюдению в интересах окружающей среды". Оно рассчитано прежде всего на школьников, которые могут в период полного солнечного затмения проводить научные наблюдения: в частности, фиксировать снижение температуры воздуха в тот период, когда Луна закроет солнечный диск, следить за поведением животных и насекомых.

"Когда наступит полное солнечное затмение, экологические условия изменятся и животные и растения будут реагировать на происходящее, - указывается в информационном видеоролике, распространенном NASA. - В полосе шириной примерно 70 миль (около 113 км), где будут наиболее благоприятные условия для наблюдения затмения, температура воздуха и облака будут меняться".

Те, кто загрузит в смартфон разработанное NASA приложение, должен будет зайти на специально созданный сайт, зарегистрироваться там и выбрать какой-то вид наблюдений из предложенного списка. Все данные, собранные в рамках этой программы, будут в открытом доступе на интерактивной карте США. "Мы хотим, чтобы миллионы людей испытали интерес к научным наблюдениям", - отметила заместитель координатора проекта НАСА Кристен Уивер.

Столица солнечного затмения

Наиболее продолжительным - 2 минуты 41 секунду - полное солнечное затмение будет в поселке Маканда (штат Иллинойс) с населением 600 жителей. Местные власти заранее сформировали комитет по подготовке к массовому наплыву туристов в поселке, где имеется всего около 70 мест для парковки. "Мы просто не сможем принять тысячи людей, которые захотят приехать к нам в день солнечного затмения", - отметил в интервью газете The New York Times председатель комитета Джо Макфарланд.

В городе Хопкинсвилл в штате Кентукки затмение будет продолжаться 2 минуты 40 секунд и местные власти по этому случаю временно переименовали его в Eclipseville - то есть "Город солнечного затмения". Местные жители, как сообщила газета The Wall Street Journal, заготовили площадки под палаточные городки, закупили в огромных количествах питьевую воду и заказали набор сувениров, в частности, медальоны с голографическими изображениями Солнца и Луны. Местная винокурня подготовила для ценителей крепких напитков партию самогона под названием "Полное затмение".

Городские власти ожидают прибытия по крайней мере 50 тыс. человек. Особенно много наблюдателей за затмением будет на территории 21 национального парка США, где по этому случаю будут организованы специальные лекции.

Следующее полное солнечное затмение на территории США можно будет наблюдать 8 апреля 2024 года в Техасе и на территории штатов Среднего Запада.