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Астрономы из США придумали устройство, с которым слепые "услышат" солнечное затмение

Общество
18 августа, 17:11 UTC+3 ТАСС

Прибор переводит изменения в освещенности в изменения высоты звука. Момент солнечного затмения будет характеризоваться самым низким звуком

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ТАСС, 18 августа. Команда астрономов из США и ЮАР разработала устройство, которое позволит слепым людям определить по звуку, когда произойдет солнечное затмение 21 августа. Об этом говорится в сообщении Международного астрономического союза.

Разработка астрономов Гарвардского университета на базе платформы для любительской робототехники Arduino переводит изменения в освещенности в изменения высоты звука. Таким образом, слабовидящие люди могут услышать момент затмения, во время которого устройство будет издавать более низкий звук.

"Устройство было создано специально чтобы дать слепым и слабовидящим людям возможность почувствовать солнечное затмение", - говорится в сообщении союза.

Одна из разработчиков устройства, незрячая Ванда Диаз из Южноафриканской астрономической обсерватории, проведет презентацию устройства во время затмения в школе для слепых в Кейптауне. Кроме того, все желающие смогут услышать, как "звучит" солнечное затмение, на канале команды на YouTube. Собрать собственную модель можно по инструкциям, опубликованным на сайте проекта.

Полное солнечное затмение в понедельник, 21 августа, можно будет наблюдать на территории США на пространстве от штата Орегон до штата Южная Каролина. При полном солнечном затмении диск Луны, находящейся на расстоянии 385 тыс. км от Земли, полностью закроет солнечный диск и с Земли можно будет увидеть только солнечную корону и яркие звезды.

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