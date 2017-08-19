Крупнейший за всю историю наблюдений NASA астероид приблизится к Земле 1 сентября

ТАСС, 19 августа. Астероид Florence, который станет крупнейшим из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетит мимо нашей планеты в 1 сентября. Об этом в пятницу сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

A large asteroid will pass Earth safely on Sept. 1 at about 18 times the distance between the Earth and the Moon: https://t.co/rOn5It1v2J pic.twitter.com/0TkCxhMFau — NASA (@NASA) August 19, 2017

Астероид шириной 4,4 км пройдет на расстоянии в 7 млн км от Земли. Небесное тело приблизится к нашей планете на минимальное расстояние впервые с 1890 года. В следующий раз так близко к Земле Florence пройдет только в 2500 году.

"Несмотря на то, что многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Флоренс 1 сентября, все они были меньше", - считает Пол Ходас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене. "Florence – самый большой астероид, который подойдет к Земле настолько близко со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов".

Астероид Florence обнаружил в 1981 году американский астроном Шелте Джон Бас. Он назван в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.