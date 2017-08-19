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Крупнейший за всю историю наблюдений NASA астероид приблизится к Земле 1 сентября

Космос
19 августа, 10:38 UTC+3

Астероид Florence шириной 4,4 км пройдет от нашей планеты на расстоянии в 7 млн км

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Материал из 1 страницы
© NASA/JPL-Caltech

ТАСС, 19 августа. Астероид Florence, который станет крупнейшим из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетит мимо нашей планеты в 1 сентября. Об этом в пятницу сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид шириной 4,4 км пройдет на расстоянии в 7 млн км от Земли. Небесное тело приблизится к нашей планете на минимальное расстояние впервые с 1890 года. В следующий раз так близко к Земле Florence пройдет только в 2500 году.

"Несмотря на то, что многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Флоренс 1 сентября, все они были меньше", - считает Пол Ходас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене. "Florence – самый большой астероид, который подойдет к Земле настолько близко со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов".

Астероид Florence обнаружил в 1981 году американский астроном Шелте Джон Бас. Он назван в честь британской сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

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