Каменный гость: 10 самых крупных астероидов Солнечной системы

Бывший тренер "Локомотива-Кубани" Барцокас возглавил БК "Химки"Спорт 30 июня, 11:18
Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и СШАПолитика 30 июня, 11:12
Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"Спорт 30 июня, 11:10
Памфилова высоко оценила организацию голосования по реновации в МосквеОбщество 30 июня, 11:01
Красноярские студотряды будут работать на строительстве объектов Зимней универсиады-2019Новости партнеров 30 июня, 10:59
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской областиНовости Урала 30 июня, 10:47
Лавров и Киссинджер участвуют в "Примаковских чтениях". ВидеотрансляцияПолитика 30 июня, 10:45
Рябинский: бывший чемпион мира Дрозд периодически высказывает желание вернуться на рингСпорт 30 июня, 10:44
Новые нефтегазовые проекты несут риск для инвесторовСоциальная ответственность 30 июня, 10:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Генассамблея ООН учредила Международный день астероида как напоминание о событиях 30 июня 1908 года, когда недалеко от реки Подкаменная Тунгуска на Землю рухнул огромный метеорит, разорвавшийся с мощностью водородной бомбы. Более чем за столетие о многих метеоритах мы по-прежнему узнаем только после того, как они сталкиваются с Землей.
Ученые приглядывают за астероидами при помощи роботизированных телескопов в рамках проектов Catalina Sky Survey, Pan-STARRS и других государственных и частных программ. Главным "ответственным" за поиск потенциальных убийц человечества долгое время был орбитальный инфракрасный телескоп WISE, который за период с 2009 по 2011 год обнаружил около 158 тыс. астероидов, в том числе те, которые практически невозможно разглядеть при помощи "земного" оборудования.
По итогам работы телескопа NASA опубликовало каталог околоземных объектов — NEOWISE. Все астероиды в нем раскрашены по вероятности их столкновения с Землей от белого (опасности нет) до красного (столкновение неизбежно).
Хорошая новость: на сегодняшний день в этом каталоге все объекты белые, в том числе и самые крупные астероиды Солнечной системы.
Это означает, что пока ученым не удалось найти ни одного околоземного астероида, вероятность падения которого на Землю в ближайшие 200 лет превышает 1%.
Периодически в каталоге появлялись объекты с ненулевыми баллами опасности. Так, открытый в 2004 году 350-метровый Апофис (кстати, его назвали не в честь древнеегипетского бога Апепа, а в честь злодея из сериала Stargate: SG-1) сначала получил рекордную на то время двойку, а затем и четверку по Туринской шкале (определяет степень опасности, исходящую от определенного небесного объекта, от 0 до 10. — Прим. ТАСС). Столкновение с Землей должно было произойти в 2036 году.
Через два года, когда астрономы уточнили орбиту астероида, он был низложен сначала до единицы, а затем и до нуля. Вероятность того, что Апофис встретится с Землей, оценивается в 0,00089%, или один шанс из 112 тыс. Сегодня самым опасным околоземным объектом считается 500-метровый астероид 2009 FD, который может упасть на Землю в 2185 году с вероятностью 0,29%.
Впрочем, это не исключает падения метеоритов, которые могут нанести серьезный урон. Достаточно вспомнить Челябинский метеорит, появление которого в небе над Уралом не предсказал ни один телескоп. Тогда у многих людей возник вопрос, почему его не обнаружили до момента падения.
Ответ довольно прост: считается, что небольшие небесные тела диаметром около 20 метров, подобные "Челябинску", не способны нанести серьезный вред Земле и потому за ними не ведется пристальное наблюдение. Хотя упади тот же "Челябинск" не в озеро, а в центр города, последствия наверняка признали бы разрушительными.
Этот вопрос регулярно задают руководителю NASA и российским космическим чиновникам. Как выразился бывший глава Американского космического агентства Чарльз Болден, пока у человечества есть только одна опция — "молиться", так как проблема игнорировалась десятилетиями и эффективных средств для уничтожения и своевременного обнаружения астероидов пока нет.
Сегодня человечество может надеяться лишь на коммерческие проекты по освоению астероидов — может быть, собранные ими данные о малых небесных телах и кометах убедят чиновников всерьез задуматься о будущем планеты.
Полную версию материала читайте на научно-популярном портале "Чердак".
Александр Телишев