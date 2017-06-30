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Каменный гость: 10 самых крупных астероидов Солнечной системы

Космос
30 июня, 10:10 UTC+3

В Международный день астероида ТАСС рассказывает о системе "слежки" за этими небесными телами и о том, представляют ли реальную угрозу для человечества самые крупные астероиды Солнечной системы

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Кусок Челябинского метеорита

Кусок Челябинского метеорита

© Chip Somodevilla/Getty Images

Генассамблея ООН учредила Международный день астероида как напоминание о событиях 30 июня 1908 года, когда недалеко от реки Подкаменная Тунгуска на Землю рухнул огромный метеорит, разорвавшийся с мощностью водородной бомбы. Более чем за столетие о многих метеоритах мы по-прежнему узнаем только после того, как они сталкиваются с Землей.

Ученые приглядывают за астероидами при помощи роботизированных телескопов в рамках проектов Catalina Sky Survey, Pan-STARRS и других государственных и частных программ. Главным "ответственным" за поиск потенциальных убийц человечества долгое время был орбитальный инфракрасный телескоп WISE, который за период с 2009 по 2011 год обнаружил около 158 тыс. астероидов, в том числе те, которые практически невозможно разглядеть при помощи "земного" оборудования.

Все ли астероиды одинаково опасны

По итогам работы телескопа NASA опубликовало каталог околоземных объектов — NEOWISE. Все астероиды в нем раскрашены по вероятности их столкновения с Землей от белого (опасности нет) до красного (столкновение неизбежно).

Хорошая новость: на сегодняшний день в этом каталоге все объекты белые, в том числе и самые крупные астероиды Солнечной системы.

Это означает, что пока ученым не удалось найти ни одного околоземного астероида, вероятность падения которого на Землю в ближайшие 200 лет превышает 1%.

Периодически в каталоге появлялись объекты с ненулевыми баллами опасности. Так, открытый в 2004 году 350-метровый Апофис (кстати, его назвали не в честь древнеегипетского бога Апепа, а в честь злодея из сериала Stargate: SG-1) сначала получил рекордную на то время двойку, а затем и четверку по Туринской шкале (определяет степень опасности, исходящую от определенного небесного объекта, от 0 до 10. — Прим. ТАСС). Столкновение с Землей должно было произойти в 2036 году.

Через два года, когда астрономы уточнили орбиту астероида, он был низложен сначала до единицы, а затем и до нуля. Вероятность того, что Апофис встретится с Землей, оценивается в 0,00089%, или один шанс из 112 тыс. Сегодня самым опасным околоземным объектом считается 500-метровый астероид 2009 FD, который может упасть на Землю в 2185 году с вероятностью 0,29%.

Впрочем, это не исключает падения метеоритов, которые могут нанести серьезный урон. Достаточно вспомнить Челябинский метеорит, появление которого в небе над Уралом не предсказал ни один телескоп. Тогда у многих людей возник вопрос, почему его не обнаружили до момента падения.

Ответ довольно прост: считается, что небольшие небесные тела диаметром около 20 метров, подобные "Челябинску", не способны нанести серьезный вред Земле и потому за ними не ведется пристальное наблюдение. Хотя упади тот же "Челябинск" не в озеро, а в центр города, последствия наверняка признали бы разрушительными. 

Как уберечься от метеоритной угрозы

Этот вопрос регулярно задают руководителю NASA и российским космическим чиновникам. Как выразился бывший глава Американского космического агентства Чарльз Болден, пока у человечества есть только одна опция — "молиться", так как проблема игнорировалась десятилетиями и эффективных средств для уничтожения и своевременного обнаружения астероидов пока нет.

Сегодня человечество может надеяться лишь на коммерческие проекты по освоению астероидов — может быть, собранные ими данные о малых небесных телах и кометах убедят чиновников всерьез задуматься о будущем планеты. 

Полную версию материала читайте на научно-популярном портале "Чердак".

Александр Телишев

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