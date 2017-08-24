Кипр примет участие в миссии NASA по защите Земли от астероидов

НИКОСИЯ, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Республика Кипр примет участие в миссии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по защите Земли от астероидов и изменению траектории их полетов. Как передает в среду газета Cyprus Mail, об этом заявил руководитель Кипрской организации космических исследований Джорж Данос.

"Это первая попытка человечества. Это первая космическая миссия Кипрской организации космических исследований. Наша миссия - защитить нашу планету", - заявил Данос, выступая перед журналистами.

План, разработанный NASA и Европейским космическим агентством, предполагает совместную работу стран по защите Земли от столкновения с астероидами. По словам руководителя кипрской космической организации, проект рассчитан на несколько лет. Руководитель также подчеркнул, что это первый опыт участия кипрских специалистов в космических программах.

В своем выступлении Данос подчеркнул, что Кипрская организация космических исследований "не является группой энтузиастов или мечтателей. Это международная организация".

Руководитель не назвал точных сроков начала кипрского участия в программе. Также он не рассказал об основных задачах кипрского представительства, отметив что организация предоставляет только своих людей для участия в указанной программе.