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Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли

Космос
25 августа, 10:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Formosat 5 будет собирать данные для предупреждения стихийных бедствий, мониторинга окружающей среды, научных исследований

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Ракета-носитель Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9

© Matt Hartman via AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ракета-носитель Falcon 9 производства компании SpaceX успешно вывела на орбиту в четверг тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли Formosat 5. Старт ракеты состоялся в 11:50 по времени Западного побережья США (21:50 мск) с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

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Данный аппарат является первым полностью разработанным на Тайване спутником наблюдения за земной поверхностью. Оснащенный мощной оптической аппаратурой высокого разрешения Formosat 5 будет осуществлять дистанционную съемку Земли, собирать данные для предупреждения стихийных бедствий, мониторинга окружающей среды, научных исследований.

В разработке спутника приняли участие более 50 научно-исследовательских групп Тайваня. На реализацию этого проекта ушло шесть лет, всего в него было инвестировано около $190 млн.

Аппарат весит около 450 кг, он будет работать на орбите высотой около 720 км в течение пяти лет. Изначально запуск спутника планировался в октябре прошлого года. Он был отложен после того, как в сентябре во время испытаний на пусковой площадке SpaceX произошел взрыв носителя Falcon 9.

SpaceX также удалось в очередной раз после запуска успешно осуществить управляемое возвращение нижней ступени ракеты. Она приземлилась на гигантскую платформу в Тихом океане и будет использована вновь при повторных стартах. Это уже 15-й успешный спуск данного элемента ракеты, осуществленный SpaceX.

1 сентября прошлого года во время предстартовых испытаний на пусковой площадке SpaceX на мысе Канаверал во Флориде произошло ЧП: за два дня до запланированного запуска при заправке топливом ракета Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась. В результате ЧП никто не пострадал. Глава SpaceX Илон Маск назвал тогда взрыв наиболее серьезной неудачей за всю 14-летнюю историю существования компании.

По итогам расследования катастрофы специалисты пришли к выводу, что ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты. Представители SpaceX отметили, что компания предприняла необходимые меры с целью недопущения повторения аварийной ситуации.

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