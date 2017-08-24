Ракета Falcon 9 с тайваньским спутником зондирования Земли стартовала в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в четверг ракету-носитель Falcon 9 с тайваньским спутником дистанционного зондирования Земли Formosat 5. Старт состоялся в 11:50 по времени Западного побережья США (21:50 мск) с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Прямую трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

Данный аппарат является первым полностью разработанным на Тайване спутником наблюдения за земной поверхностью. Оснащенный оптической аппаратурой высокого разрешения Formosat 5 будет осуществлять дистанционную съемку Земли, собирать данные для предупреждения стихийных бедствий, мониторинга окружающей среды, научных исследований.

В разработке спутника приняли участие более 50 научно-исследовательских групп Тайваня. На реализацию этого проекта ушло шесть лет, всего в него было инвестировано около $190 млн.

Аппарат весит около 450 кг, он будет работать на орбите высотой около 720 км в течение пяти лет. Изначально запуск спутника планировался в октябре прошлого года. Он был отложен после того, как в сентябре во время предстартовых испытаний на пусковой площадке SpaceX на мысе Канаверал произошел взрыв носителя Falcon 9.

Компания сообщила, что во время нынешнего запуска она намерена попытаться осуществить управляемое возвращение нижней ступени ракеты, которая должна приземлиться на гигантскую платформу в Тихом океане.