Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в космосе

Сборная Германии разгромила команду Норвегии в матче отбора ЧМ-2018Спорт 5 сентября, 0:02
Российская теннисистка Касаткина проиграла в 1/8 финала US OpenСпорт 4 сентября, 23:49
Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разрядеСпорт 4 сентября, 23:34
Сборная Сербии по баскетболу победила команду Турции в матче чемпионата ЕвропыСпорт 4 сентября, 23:01
Епанчинцев: степень серьезности травмы вратаря ХК "Спартак" Беспалова пока неизвестнаСпорт 4 сентября, 22:53
Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия СеулуМеждународная панорама 4 сентября, 22:44
Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в космосеКосмос 4 сентября, 22:38
Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютСпорт 4 сентября, 22:14
Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в РоссииСпорт 4 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян обсудили в Волгограде сотрудничество двух стран в космической и авиационной сферах, а также атомной промышленности. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин написал в понедельник в Facebook.
"В ходе первых часов переговоров в Волгограде Россия и Китай констатировали сближение позиций в сотрудничестве в области космоса, авиации и атомной промышленности", - говорится в сообщении.
Рогозин также отметил, что Ван Ян интересовался героической историей Сталинграда. Ранее вице-премьер отмечал важность того, что визит китайской делегации и заседание сопредседателей двусторонней комиссии по подготовке регулярных встреч на высшем уровне "как раз проходит в период подготовки празднования 75-летия наших войск в деле разгрома фашистов в Сталинграде".
"Договорились развивать контакты по линии туризма для посещения гражданами Китая города-героя Волгограда", - написал Рогозин.
Ранее сообщалось, что Ван Ян по приглашению Рогозина и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в период с 4 по 8 сентября посещает Россию с официальным визитом.