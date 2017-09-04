Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в космосе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян обсудили в Волгограде сотрудничество двух стран в космической и авиационной сферах, а также атомной промышленности. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин написал в понедельник в Facebook.

"В ходе первых часов переговоров в Волгограде Россия и Китай констатировали сближение позиций в сотрудничестве в области космоса, авиации и атомной промышленности", - говорится в сообщении.

Рогозин также отметил, что Ван Ян интересовался героической историей Сталинграда. Ранее вице-премьер отмечал важность того, что визит китайской делегации и заседание сопредседателей двусторонней комиссии по подготовке регулярных встреч на высшем уровне "как раз проходит в период подготовки празднования 75-летия наших войск в деле разгрома фашистов в Сталинграде".

"Договорились развивать контакты по линии туризма для посещения гражданами Китая города-героя Волгограда", - написал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Ван Ян по приглашению Рогозина и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в период с 4 по 8 сентября посещает Россию с официальным визитом.