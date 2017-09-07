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Пентагон вывел на орбиту беспилотный космоплан с секретной миссией

Космос
7 сентября, 17:26 дата обновления: 7 сентября, 17:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, сентября. /ТАСС

Это уже пятая подобная миссия

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9

Запуск ракеты-носителя Falcon 9

© EPA/SPACEX

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Пентагон вывел в четверг на околоземную орбиту с очередной секретной миссией беспилотный космоплан Х-37В.

Для запуска с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) впервые была использована тяжелая ракета-носитель Falcon 9 производства американской компании SpaceX.

Это уже пятая подобная миссия Х-37В.

Первый полет X-37B продолжался 225 дней. Во время четвертой миссии, завершившейся 7 мая текущего года, аппарат провел на орбите 718 дней. Всего же он провел в космосе 2085 суток. По словам представителей ВВС, "программа X-37B помогает устанавливать стандарты для космопланов многоразового использования".

Об аппарате

X-37B имеет взлетную массу почти 5 т, достигает 8,9 м в длину, 2,9 м в высоту. Размах крыльев составляет 4,5 м. Оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Весь полет и приземление проходят в автоматическом режиме.

Космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Эксперты считают, что он может выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос, удобен для испытаний новых приборов, которые можно применять, к примеру, на спутниках-шпионах.

Ряд специалистов видит в X-37B прототип будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать и при необходимости выводить из строя вражеские спутники, а может быть, и наносить ракетно-бомбовые удары с орбиты. Пентагон это отрицает, указывая, что X-37B - всего лишь "платформа для проверки новых технологий".

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