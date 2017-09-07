Российские эксперты оценили возможность полета к Марсу совместно с США

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские эксперты высказали полярные точки зрения о возможности совместного полета России и США к Марсу. Представители Российской академии космонавтики имени Циолковского в целом считают полет реальным, но если академик Александр Железняков полагает, что он возможен только на американском носителе, то член-корреспондент Андрей Ионин вовсе уверен, что миссия именно с США невозможна. В то же время ученые сошлись на том, что для осуществления этой программы понадобится чрезвычайно большая сумма денег.

Как заявил в четверг на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, Россия будет исследовать дальний космос с Восточного, в том числе планирует делать это вместе с США. В частности, отметил президент, есть интерес к "совместному с американскими партнерами изучению Марса к 2030 году".

Миссия выполнима

"Эта миссия реальна. Опыт эксплуатации МКС [Международной космической станции], а также других международных проектов показал, что гораздо эффективнее и менее затратно реализовывать такие программы сообща, а не порознь. Я думаю, при таких крупных проектах всегда будет создаваться международная кооперация. Сотрудничество России и США в космосе имеет хорошие перспективы, и оно не будет зависеть от того, какие отношения складываются между странами на Земле", - считает Железняков.

В то же время, отметил академик, вряд ли такой полет вместе с США состоится с космодрома Восточный. "Мне кажется, если такая экспедиция состоится, то старт произойдет с американской территории, а не с нашей. Потому что американцы вряд ли воспользуются нашей сверхтяжелой ракетой, у них своя на подходе", - сказал академик.

В рамках миссии российский космодром может быть использован для запуска разведывательных зондов к Марсу и грузовых кораблей, считает эксперт. "Это вполне реально для Восточного. Свои пилотируемые корабли мы когда-нибудь будем запускать с него, но марсианская миссия вряд ли начнется с этого космодрома", - отметил Железняков.

Полет на $300 млрд

Эксперт высказал мнение, что вкладом России в миссию могут стать наземная отработка экспедиции в плане медико-биологического обеспечения, автоматические межпланетные станции и выведение их на траекторию полета к Марсу. Также РФ может разработать ряд систем жизнеобеспечения для будущего пилотируемого космического комплекса, обеспечить подготовку экипажей.

США, считает Железняков, могут в первую очередь предоставить носитель. "Я думаю, что к моменту организации этой миссии они будут располагать необходимыми средствами выведения. Они могут предоставить средства связи, средства обеспечения, космический корабль", - отметил академик.

Железняков считает, что на подготовку первой пилотируемой миссии только на орбиту Марса, если будут соответствующие международные средства, уйдет примерно 15-20 лет. "То есть самый оптимистичный срок первого полета к Марсу - это середина 2030-х годов. Если рассматривать вопрос с высадкой на планету, то надо брать все 30 лет", - добавил он.

Говоря о стоимости полета, Железняков отметил: "По моим оценкам, подготовка технических средств, реализация экспедиции и прочее будут стоить не менее $300 млрд. Если вы услышите цифры меньше, то это абсурдно".

Самостоятельно или с Китаем

В то же время академик считает, что Россия и США могут самостоятельно реализовать свои программы полетов к Марсу, но это займет гораздо больше времени и будет тяжелее в финансовом плане, а "результат может быть не столь ярок и эффективен, как при международном полете".

Если же сотрудничество с США по каким-то причинам не сложится, отметил Железняков, то "есть Китай, который тоже интересуется проблемами освоения дальнего космоса, имеет уже на данный момент весьма развитую космическую промышленность и может стать нашим партнером в организации подобных экспедиций".

"Если брать основных игроков, то если будут Россия и США или Россия и Китай, то к ним может присоединиться Европа, Канада, Япония. Но как партнеров в организации таких экспедиций я могу назвать только США и Китай. Ни Европа, ни Канада, ни Япония не смогут быть равноправными партнерами и не смогут заменить США и Китай. Есть три игрока на мировой космической арене, кооперация двух из них позволяет организовать такую экспедицию", - считает ученый.

Железняков добавил, что если одна из стран попробует найти себе партнера не из "большой тройки", то такая экспедиция вряд ли возможна в обозримом будущем.

С США ничего не получится

Ионин же считает, что миссия с Соединенными Штатами невозможна. По его словам, такая программа могла бы быть естественным продолжением проекта МКС.

"Это было бы разумно. Думаю, для России все так представлялось лет 5-10 назад: мы участвуем в проекте МКС с перспективой, что дальше с этими партнерами переходим в следующий проект - Луна/Марс. Но вот сейчас у меня таких иллюзий нет. После сотрудничества на МКС наши отношения в этой области с США сойдут на нет", - считает Ионин.

"Это будет абсолютно осознанно и целенаправленно. Так как их [США] цель закрепить технологическое лидерство во всех сферах. Они сейчас абсолютные технологические лидеры", - добавил он.

Эксперт отметил, что необходимо начинать работу над миссией уже сегодня, чтобы провести первые запуски к 2030 году. "Смотря на отношения между нашими странами сейчас, я даже представить не могу, как это может происходить", - сказал Ионин.

Китай, Индия, Япония или Корея

По словам Ионина, реальным для России участником программы мог бы стать Китай.

"Мог бы представить себе такие проекты с Индией, Китаем, даже возможно с Японией или Южной Кореей. Тогда понятно, почему [космодром] Восточный: потому что до Китая там 100 км, до Японии, Кореи - 1 тыс. км", - заявил ученый, добавив, что на благоприятном исходе миссии могут сказаться и "прекрасные отношения" с Китаем и Индией.

Ионин не стал называть даже оценочные сроки миссии. "Понятно, что человечество рано или поздно осуществит такой полет, если тут с нами на Земле ничего не случится, но срок - это очень сложно", - сказал он.

По его мнению, реализация такого проекта потребует десятков или даже сотен миллиардов долларов. "Во-первых, будет необходимо создать набор технологий, во-вторых, это чрезвычайно затратный проект, к тому же с непонятной отдачей", - сказал Ионин.