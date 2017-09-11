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ИМБП РАН: у экипажа МКС не было необходимости прятаться во время вспышек на Солнце

Космос
11 сентября, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Ранее в понедельник директор НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ сообщил, что после воскресной вспышки на Солнце космонавты на МКС перебрались в укрытие из-за опасности мощного протонного потока

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции во время воскресной вспышки на Солнце не сталкивался с угрозой, которая потребовала бы от его членов прятаться где-либо на борту станции, сообщил в понедельник ТАСС завотделом Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) - начальник службы радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Вячеслав Шуршаков.

"Когда вчера началась вспышка, мы стали смотреть, какие потоки, какие ожидаются дозы радиации. Мы увидели, что поток вырос и достиг определенного предела, это было вчера вечером. Но у нас есть специальная программа, которая показывает, как магнитосфера Земли защищает космонавтов от радиации. Мы увидели, что в то время, когда космонавты будут спать, почти до самого пробуждения, а это в 6:00 по Гринвичу (9:00 мск - прим. ТАСС), они не попадут под действие радиации, это защищенные витки и никакого приращения дозы не будет, поэтому мы как служба никакой команды экипажу прятаться не давали, сигнал "Алерт" не объявляли, наши коллеги из NASA тоже не давали такую команду", - сказал Шуршаков.

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Ранее в понедельник директор НИИ ядерной физики им. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк сообщил, что после воскресной вспышки на Солнце космонавты на МКС перебрались в укрытие из-за опасности мощного протонного потока. По его словам, экипажу была дана команда "Алерт", после чего космонавт и астронавты перешли в укрытие на станции. В настоящее время на МКС работают россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндолф Брезник и европейский астронавт Паоло Несполи (Италия).

По словам Шуршакова, в понедельник утром, когда экипаж проснулся, специалисты стали дальше анализировать и увидели, что солнечная вспышка идет на спад.

"Космонавты получают дозы радиации не только во время вспышек, но и каждый день, и после этой вспышки количество радиации для экипажа возросло на одну суточную дозу. Но бывают и более крупные вспышки, когда за один раз суточная доза превышается в 10-20 раз, такие вспышки были ранее, но сейчас уже нет. Доза стала больше, но это как будто космонавту добавился лишний день полета. Радиация опасна в любых проявлениях, но есть нормы, и на МКС они соблюдены, никаких отклонений по здоровью или психике у экипажа не было", - отметил завотделом ИМБП.

Предыдущая вспышка не опасна

Он также уточнил, что вспышка на Солнце, которая произошла два дня назад, была без так называемых "энергичных частиц". "Там вообще не было никакой радиационной опасности. Эти частицы начали появляться только вчера днем", - добавил специалист.

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По его словам, на МКС нет специального радиационного убежища, а в аптечках космонавтов нет таблеток от радиации, потому что на этой орбите они не нужны. "Есть наиболее защищенные отсеки, там можно укрыться. Кроме того, если говорить о защите, то на станции есть салон большого диаметра около центрального компьютера, там наиболее защищенное место на станции. Если какая-то реальная опасность во время вспышек [возникает], то можно космонавтам давать рекомендации переместиться туда. но в этот раз такие рекомендации не давались", - сказал Шуршаков.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек, затем 6 сентября последовали две более мощных вспышки. В течение ночи и дня 7 сентября зафиксированы еще четыре вспышки, а 8 сентября - еще две. 10 сентября, около 19.00 мск, последовала еще одна мощная вспышка. Она случилась в тот момент, когда ученые уже ожидали окончания серии из-за ухода солнечных пятен, генерирующих вспышки за видимый с Земли край солнечного диска.

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