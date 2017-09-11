Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Протон-М" с испанским спутником стартовал с Байконура

Космос
11 сентября, 22:30 дата обновления: 11 сентября, 22:46 UTC+3 /Казахстан/ 11, сентября. /ТАСС

Разгонный блок "Бриз-М" с Amazonas-5 отделился от третьей ступени ракеты-носителя

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с испанским спутником связи Amazonas-5 стартовала в понедельник с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с наблюдательного пункта космодрома.

Смотрите также

Ракета-носитель "Протон-М". Досье

"Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" состоялся в 22:23 мск с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур", - уточнил представитель госкорпорации "Роскосмос".

В соответствии с циклограммой полета первая ступень ракеты отделится через две минуты после старта, вторая - спустя еще три с половиной минуты, после чего будут сброшены створки головного обтекателя. "Выведение космического аппарата со спутником Amazonas-5 на опорную орбиту и отделение связки разгонного блока с космическим аппаратом от третьей ступени ракеты "Протон" ожидается через 9 минут 42 секунды", - добавили в Роскосмосе.

Выводить спутник на геопереходную орбиту продолжит разгонный блок. Испанский аппарат отделится от "Бриза-М" спустя 9 часов 12 минут после старта и окажется на целевой орбите в 07:35 мск вторника, 12 сентября, после чего будет передан на управление заказчику.

Разгонный блок "Бриз-М" с Amazonas-5 отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М".

"Разгонный блок "Бриз-М" в связке с космическим аппаратом Amazonas-5 отделился от третьей ступени ракеты- носителя "Протон-М" и продолжит выведение спутника на геопереходную орбиту", - сказал представитель Роскосмоса.

Этот запуск стал для "Протона-М" третьим с начала года и вторым коммерческим. Первый в 2017 году старт "Протона" состоялся 8 июня, когда на орбиту был выведен американский спутник связи EchoStar 21. Этот аппарат должен был отправиться на орбиту еще в 2016 году, однако запуск многократно переносился, а затем был отложен в связи с обнаружением дефекта в двигателях второй и третьей ступеней "Протонов". Кроме того, 17 августа тяжелая ракета этого типа вывела на орбиту военный спутник.

Следующий коммерческий запуск "Протона" должен состояться 28 сентября - ракета-носитель выведет на орбиту китайский аппарат связи AsiaSat 9.

Amazonas-5

Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен компанией Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на запуск испанского спутника с помощью "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключило дочернее предприятие Центра имени Хруничева - компания International Launch Services (США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг "Протонов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
2
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
3
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
4
Глава МИД ФРГ признался, что охотнее говорит с Путиным, а не с Лавровым
5
МИД ФРГ: в момент установления перемирия в Донбассе может начаться снятие санкций с РФ
6
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
7
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама