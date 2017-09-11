"Протон-М" с испанским спутником стартовал с Байконура

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БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с испанским спутником связи Amazonas-5 стартовала в понедельник с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с наблюдательного пункта космодрома.
"Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" состоялся в 22:23 мск с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур", - уточнил представитель госкорпорации "Роскосмос".
В соответствии с циклограммой полета первая ступень ракеты отделится через две минуты после старта, вторая - спустя еще три с половиной минуты, после чего будут сброшены створки головного обтекателя. "Выведение космического аппарата со спутником Amazonas-5 на опорную орбиту и отделение связки разгонного блока с космическим аппаратом от третьей ступени ракеты "Протон" ожидается через 9 минут 42 секунды", - добавили в Роскосмосе.
Выводить спутник на геопереходную орбиту продолжит разгонный блок. Испанский аппарат отделится от "Бриза-М" спустя 9 часов 12 минут после старта и окажется на целевой орбите в 07:35 мск вторника, 12 сентября, после чего будет передан на управление заказчику.
Разгонный блок "Бриз-М" с Amazonas-5 отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М".
"Разгонный блок "Бриз-М" в связке с космическим аппаратом Amazonas-5 отделился от третьей ступени ракеты- носителя "Протон-М" и продолжит выведение спутника на геопереходную орбиту", - сказал представитель Роскосмоса.
Этот запуск стал для "Протона-М" третьим с начала года и вторым коммерческим. Первый в 2017 году старт "Протона" состоялся 8 июня, когда на орбиту был выведен американский спутник связи EchoStar 21. Этот аппарат должен был отправиться на орбиту еще в 2016 году, однако запуск многократно переносился, а затем был отложен в связи с обнаружением дефекта в двигателях второй и третьей ступеней "Протонов". Кроме того, 17 августа тяжелая ракета этого типа вывела на орбиту военный спутник.
Следующий коммерческий запуск "Протона" должен состояться 28 сентября - ракета-носитель выведет на орбиту китайский аппарат связи AsiaSat 9.
Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен компанией Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.
Контракт на запуск испанского спутника с помощью "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М" заключило дочернее предприятие Центра имени Хруничева - компания International Launch Services (США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг "Протонов".