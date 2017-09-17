В США завершился эксперимент по имитации полета на Марс

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Все шестеро участников продолжительного американского эксперимента, имитировавшего условия полета на Марс, с честью преодолели выпавшие на их долю испытания.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила научный руководитель проекта, завершившегося в воскресенье на Гавайских островах, Ким Бинстед.

На просьбу сообщить, все ли добровольцы сумели продержаться, пока находились практически в полной изоляции от внешнего мира на протяжении восьми месяцев, она ответила: "Да, сумели". "Мы не будем знать всех деталей до того, как заслушаем их итоговый отчет, но впечатление такое, что они с честью преодолели трудности. На определенные [пережитые ими] чрезвычайно сложные ситуации они реагировали профессионально, активно и действуя на упреждение", - рассказала Бинстед, являющаяся профессором Университета штата Гавайи, специалистом по разработкам в области искусственного интеллекта.

На склоне вулкана

С 19 января пятеро добровольцев из США и один из Великобритании жили в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, напоминающем пейзаж Марса. Это был пятый по счету такого рода эксперимент на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый NASA.

В воскресенье в 09:00 по местному времени (22:00 мск) участники покинули комплекс. Был организован символический обратный отсчет до завершения эксперимента. Бинстед сообщила, что она и команда ее коллег приготовили для участников завтрак - запеканку из яиц, хлеба и сыра, а также ананасы, папайю, манго, местные овощи и другие продукты, которых те не видели восемь месяцев. После этого участники эксперимента провели пресс-конференцию.

Четверо мужчин и две женщины

В команду ученых, отобранных по конкурсу из 700 претендентов для участия в нынешнем проекте, входили четверо мужчин и две женщины.

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Специалисты NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США надеется осуществить в 2030-е годы. Эксперты решали за счет эксперимента медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участники эксперимента на Гавайях осуществили сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые следили за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.

Жилищем участников эксперимента было двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. м, находящееся на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который в последний раз извергался в 1984 году. Оно имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 м. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и не герметичным.

Наружу - лишь в скафандрах

Шестеро затворников выходили наружу, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не было. Питались они исключительно "космической" - замороженной, сублимированной и консервированной - пищей. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществлялась с 20-минутной задержкой - именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Прежние эксперименты

Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше, четвертая - целый год.

Самым длительным из всех подобных экспериментов по имитации полета на Марс считается "Марс-500", проводившийся в России в 2010-2011 годах. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) при участии Европейского космического агентства.

Планы на будущее

Следующий эксперимент начнется на Гавайях в январе 2018 года, причем, как ожидается, при участии России. Речь идет как о научной поддержке эксперимента, так и, возможно, о непосредственном участии в нем. Согласно ранее изложенной Бинстед информации, круг лиц, из которых производится отбор следующего "экипажа", уже определен, и среди кандидатов есть россияне. В то же время Бинстед отказывалась уточнить, какие граждане России находятся в списке претендентов на участие в эксперименте, сославшись на то, что не может разглашать такие детали до завершения процесса отбора.

Теперь же она пояснила, что группа участников шестого эксперимента не создана. "Мы близки к тому, чтобы сформировать "экипаж", но все еще выбираем. Надеюсь, мы объявим его состав в конце октября - начале ноября", - отметила эксперт, которая почти все лето провела в Москве по американской научно-образовательной программе Фулбрайта. Бинстед взаимодействовала с коллегами из ИМБП РАН.

"Мы в настоящее время занимаемся интегрированием [ряда предложенных] исследований ИМБП в проект, и я уверена, что эта работа увенчается успехом", - указала Бинстед.

В заключение она с большой теплотой отозвалась о своей поездке в Москву и коллегах в ИМБП и дала высокую оценку их собственным рабочим планам и замыслам.

"Что я могу сказать про Москву? Это чудесный город, а мои коллеги в ИМБП замечательно принимают гостей. Я по-настоящему рада продолжать сотрудничать с ними. Не мне судить об <...> их планах на следующие несколько лет, но те - чрезвычайно захватывающие!" - добавила Бинстед.