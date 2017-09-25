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РФ готова продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории Австралии

Космос
25 сентября, 11:58 UTC+3 АДЕЛАИДА /Австралия/ 25, сентября. /ТАСС

Глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что с руководством создаваемого космического агентства Австралии возможны переговоры по обмену информации по дистанционному зондированию Земли

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Генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

Генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров

© Марина Лысцева/ТАСС

АДЕЛАИДА /Австралия/, 25 сентября. /ТАСС/. Россия может продолжить переговоры по созданию наземного космодрома на территории Австралии, Роскосмос может обсудить с руководством создаваемого космического агентства Австралии вопрос размещения наземной станции ГЛОНАСС. Об этом сообщил в понедельник журналистам на Международном астронавтическом конгрессе глава госкорпорации Игорь Комаров.

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Ранее в понедельник министр образования Австралии Саймон Бирмингем объявил на конгрессе о создании национального космического агентства Австралии.

"Было ранее предложение, оно было еще до решения о создании космического агентства Австралии, и исходило тогда от бизнесменов. Оно касалось проекта российского плавучего космодрома "Морской старт", и его размещения на севере Австралии. Такие возможности изучались. Если интерес Австралии в этом вопросе сохранился и он снова будет проявлен, мы готовы снова его обсудить", - сказал Комаров.

По его словам, возможно продолжение переговоров по созданию наземного космодрома на территории Австралии.

Также стороны могут обсудить развитие навигационных услуг. "Понятно, что планируется обсуждение вопроса размещения наземной станции коррекции сигнала навигационной системы "ГЛОНАСС", - отметил он.

Комаров также сообщил, что с руководством создаваемого космического агентства Австралии возможны переговоры по обмену информации в области дистанционного зондирования Земли и созданию новых спутников.

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Комаров, Игорь Анатольевич
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