Ракету "Рокот" с космическим аппаратом Sentinel-5p запустили с космодрома Плесецк

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ракету-носитель "Рокот" с европейским космическим аппаратом Sentinel-5p и разгонным блоком "Бриз-КМ" запустили с космодрома Плесецк. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны.

"13 октября в 12:28 мск с пусковой установки №3 площадки №133 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с космическим аппаратом Sentinel-5p", - сказал журналистам представитель ведомства.

Представитель Минобороны отметил, что "предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Рокот" прошли в штатном режиме". Контроль за стартом носителя вел наземный автоматизированный комплекс управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

В 12:33 мск разгонный блок отделился от ракеты. Операция прошла штатно. Выведение аппарата на расчетную орбиту займет около 1,5 часа, добавили в Минобороны.

Отделение космического аппарата от разгонного блока и выход на целевую орбиту ожидаются в 13:45 мск.

Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus. Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле.