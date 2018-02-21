Эксперты NASA попробуют возобновить эксплуатацию "ожившего" научного спутника

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены попытаться возобновить эксплуатацию научного спутника IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration). Этот аппарат, считавшийся с декабря 2005 года вышедшим из строя после нескольких лет работы, был обнаружен канадским астрономом-любителем к изумлению экспертов NASA несколько недель назад полностью функционирующим.

Как сообщил корреспонденту ТАСС Ричард Берли - сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда, входящего в структуру NASA и расположенного в Гринбелте (штат Мэриленд), сложно предсказать, сколько времени уйдет на подготовительную работу, прежде чем специалисты попробуют вновь приступить к эксплуатации спутника. "Пока в центре нашего внимания находится операционное "здоровье" этого космического аппарата", - пояснил Берли, который в прошлом возглавлял центр управления миссией IMAGE. Этот аппарат, предназначенный для изучения магнитосферы Земли, был выведен в космос 25 марта 2000 года. Связь со спутником пропала в ноябре 2004 года, хотя предполагалось, что он выработает свой ресурс гораздо раньше - в течение двух лет после запуска.

По словам Берли, специалисты уже передали штаб-квартире NASA свои прогнозы по поводу того, как быстро может быть воссоздано программное и аппаратное обеспечение, требующееся для "необходимой проверки и включения [аппарата] IMAGE". Берли уточнил, что не владеет информацией насчет того, когда штаб-квартира NASA даст экспертам команду начать выполнение необходимых работ. "Кроме того, [спутник] IMAGE, как представляется, стабилен в своем безопасном режиме, что снижает срочность решения вопроса о том, как наиболее эффективно <...> вновь включить [установленные на нем научные] инструменты", - подчеркнул Берли.

Согласно изложенной им информации, NASA ведет диагностику аппарата, чтобы убедиться, что тот все еще работоспособен и будет передавать представляющие ценность научные данные на протяжении какого-то времени после возобновления эксплуатации. Блок обработки сведений, передаваемых спутником, понадобится лишь в том случае, если NASA поймет, что IMAGE действительно способен какое-то время приносить пользу ученым, отметил представитель Центра имени Годдарда. При этом он заверил, что на восстановление блока обработки сведений с аппарата IMAGE не уйдет много времени.

Спутник IMAGE случайно "нашел" 20 января текущего года житель провинции Британская Колумбия в Канаде Скотт Тилли. 29 января NASA подтвердило, что обнаруженный им на высокой околоземной орбите аппарат действительно является спутником IMAGE. Сейчас нет ясности, по какой причине аппарат сначала прекратил работу, но потом вновь возобновил ее.