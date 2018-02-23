КНР создаст сеть низкоорбитальных телекоммуникационных спутников Hongyan из 300 аппаратов

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в этом году планирует приступить к созданию сети низкоорбитальных телекоммуникационных спутников Hongyan, которая будет состоять из примерно 300 космических аппаратов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на странице организации в социальной сети WeChat.

"Проект планируется осуществить в три этапа, он будет реализован постепенно, и в конце концов окончательно сформируется сеть спутников для обеспечения мобильной связи и интернета в любой точке Земли", - отмечается в документе.

2018 год станет ключевым в развитии нескольких китайских космических программ. С января по декабрь CASC планирует осуществить 35 ракетных запусков. В частности, на орбиту будет выведено 18 навигационных космических аппаратов Beidou для создания еще одной сети, аналогичной ГЛОНАСС, которая покроет страны "Экономического пояса Шелкового пути", а к 2020 году всю планету.