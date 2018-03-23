Космический корабль "Союз МС-08" с новой экспедицией пристыковался к МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами новой экспедиции пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщили в пятницу в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Есть касание", - объявил комментатор ЦУПа в ходе трансляции стыковки корабля с МКС.

"Союз МС-08", стартовавший в 20:44 мск 21 марта с космодрома Байконур, пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2) в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей на корабле и станции.

На МКС прибыли российский космонавт Олег Артемьев и два астронавта США - Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. После открытия переходных люков они "вплывут" с корабля на станцию, где их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.

Ранее Артемьев сообщал, что на 8 августа запланирован выход в космос по российской программе, который он выполнит вместе с Сергеем Прокопьевым, который прибудет на МКС в июне. Космонавтам предстоит установить на внешней поверхности станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS. Артемьев уточнил, что выйдет в открытый космос в новом скафандре "Орлан-МКС". Кроме того, российские космонавты снимут со станции и отбросят в сторону Земли старое оборудование, а также запустят студенческие наноспутники.

Кроме того, "Союз МС-08" доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего он будет возвращен на Землю космонавтом Антоном Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата. Одним из индикаторов невесомости корабля стал талисман чемпионата - волк Забивака.