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Российский космический корабль "Союз МС". Досье

Биографии и справки
20 марта, 17:38 UTC+3

На 21 марта запланирован запуск ракеты с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08"

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Космический корабль "Союз МС"

Космический корабль "Союз МС"

© NASA/JSC

ТАСС-ДОСЬЕ. На 21 марта 2018 года. в 20:44 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08". На Международную космическую станцию (МКС) отправятся члены экспедиции МКС-55/56. В основной экипаж входят Олег Артемьев (Россия), Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Для Артемьева и Арнольда это будет второй полет, а для Фойстела - третий.

Стыковка "Союза МС-08" со станцией намечена на 23 марта в 22:41 мск.

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Экспедиция МКС-55/56. Досье

"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - российский пилотируемый космический корабль. Принадлежит к семейству кораблей "Союз" (первый запуск состоялся в 1966 году, первый пилотируемый - в 1967 году).

Предназначен для доставки экипажей на МКС (до 2011 году эту функцию осуществляли также американские многоразовые корабли типа Space Shuttle) и обратно на Землю. Выполняет роль корабля-спасателя в случаях вынужденной или аварийной эвакуации экипажа (при возникновении опасной ситуации на станции, заболевания или травмы космонавтов). Кроме того, используется для доставки на станцию и возвращения на Землю небольших грузов (научно-исследовательской аппаратуры, личных вещей космонавтов, результатов экспериментов и др.), а также для удаления отходов с МКС в бытовом отсеке.

Головной разработчик и производитель - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева (РКК "Энергия"; Королев, Московская область). Эскизный проект корабля, разработанный по заданию Федерального космического агентства (ныне - госкорпорация "Роскосмос"), был одобрен на заседании научно-технического совета РКК "Энергия" в августе 2011 года. "Союз МС" создан на базе предыдущей модификации "Союз ТМА-М" (запуски проводились в 2010-2016 годах) путем глубокой модернизации.

Характеристики

Внешняя конфигурация "Союза МС" полностью соответствует кораблям двух предыдущих серий. Он состоит из трех отсеков: приборно-агрегатного, бытового и спускаемого аппарата.

Длина корабля - 6,98 м, максимальный диаметр - 2,72 м, диаметр жилых отсеков - 2,2 м. Стартовая масса - 7,22 т, масса спускаемого аппарата - около 2,9 т, масса полезного груза - до 100 кг (при экипаже из трех человек). Полетный ресурс - 200 суток.

"Союз МС" рассчитан на экипаж до трех человек (при росте космонавта 150-190 см и весе 50-95 кг).

Стыковка с МКС может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме управления (командиром корабля).

Модернизация

В "Союзе МС" по сравнению с "Союзом ТМА-М" были обновлены почти все внутренние системы. Усовершенствована система управления движением и навигацией, обеспечивающая связь с космонавтами на всем этапе полета. Благодаря ей обнаружение спускаемого аппарата занимает меньше времени.

Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему ЕКТС-ТКА. Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники-ретрансляторы "Луч-5". Это позволяет поддерживать связь с кораблем в любой точке орбиты, а не только над территорией РФ, где расположены наземные станции связи.

Смотрите также
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Российская ракета-носитель "Союз-ФГ". Досье

Вместо аппаратуры радиоконтроля орбиты применяется система автономной спутниковой навигации, которая позволяет определять параметры движения корабля по сигналам от спутников навигационных систем ГЛОНАСС и GPS и тем самым упрощает задачу точного определения координат и скорости корабля в космосе (без привлечения дополнительных наземных средств).

Модернизирована система стыковки и сближения со станцией. НИИ точных приборов (Москва) заменил свою же систему "Курс-А" на "Курс-НА" (НА - "новая активная"). В системе "Курс-НА" используются современные методы цифровой обработки сигналов. Кроме того, она вдвое легче и в три раза энергоэкономичнее аппаратуры предыдущего поколения. Для надежности в состав стыковочного механизма введены дублирующие электродвигатели.

На спускаемом аппарате корабля используемая ранее система запоминания информации (СЗИ) заменена на многоразовый черный ящик. Модернизированная система СЗИ-М разработана Научно-производственным объединением измерительной техники (Королев). Этот небольшой прибор располагается под креслом пилота. Он может использоваться для полетов до десяти раз и имеет ударотеплозащитный корпус: способен выдержать удар о землю со скоростью до 540 км/ч и температуру до 700 градусов Цельсия в течение 30 минут. С его помощью во время полета записывается техническая информация, физиологические параметры космонавтов и аудиоинформация.

Кроме того, "Союз МС" получил дополнительную защиту от космического мусора и микрометеоритов.

Статистика запусков

Запуски "Союза МС" проводятся с космодрома Байконур (арендуется Россией у Казахстана) с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ" самарского Ракетно-космического центра "Прогресс".

Для сближения с МКС используется стандартная двухсуточная схема полета, когда "Союз МС" совершает 34 витка вокруг Земли, а также укороченная шестичасовая (четыре витка; применялась при запуске четвертого, пятого и шестого кораблей - в апреле, июле и сентябре 2017 года). В перспективе рассматривается использование двухвитковой схемы (полет будет длиться около 3,5 часов), но сначала она будет отработана на грузовых кораблях "Прогресс МС".

Впервые пилотируемый корабль был выведен на околоземную орбиту 7 июля 2016 года. Через двое суток, 9 июля, "Союз МС-01" доставил на станцию членов экспедиции МКС-48/49. После расстыковки с МКС 30 октября того же года спускаемый аппарат корабля вернул экипаж на Землю.

Всего к 20 марта 2018 года осуществлено семь запусков "Союза МС" - все успешные. Предыдущий состоялся 17 декабря 2017 года. "Союз МС-07" летел к МКС по двухсуточной схеме полета и состыковался с ней 19 декабря, на станцию был доставлен экипаж экспедиции МКС-54/55.

Перспектива

На основе технических решений "Союза МС" корпорация "Энергия" создает многоразовый пилотируемый транспортный корабль, получивший название "Федерация". В августе 2015 года корпус его возвращаемого аппарата впервые был продемонстрирован широкой публике на авиасалоне МАКС в Жуковском (Московская область). Согласно планам "Роскосмоса", первый запуск "Федерации" в беспилотном варианте может состояться в 2022 году с Байконура (ранее планировался на 2021 год с нового российского космодрома Восточный).

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