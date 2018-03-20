Российский космический корабль "Союз МС". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 21 марта 2018 года. в 20:44 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08". На Международную космическую станцию (МКС) отправятся члены экспедиции МКС-55/56. В основной экипаж входят Олег Артемьев (Россия), Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Для Артемьева и Арнольда это будет второй полет, а для Фойстела - третий.

Стыковка "Союза МС-08" со станцией намечена на 23 марта в 22:41 мск.

"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - российский пилотируемый космический корабль. Принадлежит к семейству кораблей "Союз" (первый запуск состоялся в 1966 году, первый пилотируемый - в 1967 году).

Предназначен для доставки экипажей на МКС (до 2011 году эту функцию осуществляли также американские многоразовые корабли типа Space Shuttle) и обратно на Землю. Выполняет роль корабля-спасателя в случаях вынужденной или аварийной эвакуации экипажа (при возникновении опасной ситуации на станции, заболевания или травмы космонавтов). Кроме того, используется для доставки на станцию и возвращения на Землю небольших грузов (научно-исследовательской аппаратуры, личных вещей космонавтов, результатов экспериментов и др.), а также для удаления отходов с МКС в бытовом отсеке.

Головной разработчик и производитель - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева (РКК "Энергия"; Королев, Московская область). Эскизный проект корабля, разработанный по заданию Федерального космического агентства (ныне - госкорпорация "Роскосмос"), был одобрен на заседании научно-технического совета РКК "Энергия" в августе 2011 года. "Союз МС" создан на базе предыдущей модификации "Союз ТМА-М" (запуски проводились в 2010-2016 годах) путем глубокой модернизации.

Характеристики

Внешняя конфигурация "Союза МС" полностью соответствует кораблям двух предыдущих серий. Он состоит из трех отсеков: приборно-агрегатного, бытового и спускаемого аппарата.

Длина корабля - 6,98 м, максимальный диаметр - 2,72 м, диаметр жилых отсеков - 2,2 м. Стартовая масса - 7,22 т, масса спускаемого аппарата - около 2,9 т, масса полезного груза - до 100 кг (при экипаже из трех человек). Полетный ресурс - 200 суток.

"Союз МС" рассчитан на экипаж до трех человек (при росте космонавта 150-190 см и весе 50-95 кг).

Стыковка с МКС может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме управления (командиром корабля).

Модернизация

В "Союзе МС" по сравнению с "Союзом ТМА-М" были обновлены почти все внутренние системы. Усовершенствована система управления движением и навигацией, обеспечивающая связь с космонавтами на всем этапе полета. Благодаря ей обнаружение спускаемого аппарата занимает меньше времени.

Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему ЕКТС-ТКА. Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники-ретрансляторы "Луч-5". Это позволяет поддерживать связь с кораблем в любой точке орбиты, а не только над территорией РФ, где расположены наземные станции связи.

Вместо аппаратуры радиоконтроля орбиты применяется система автономной спутниковой навигации, которая позволяет определять параметры движения корабля по сигналам от спутников навигационных систем ГЛОНАСС и GPS и тем самым упрощает задачу точного определения координат и скорости корабля в космосе (без привлечения дополнительных наземных средств).

Модернизирована система стыковки и сближения со станцией. НИИ точных приборов (Москва) заменил свою же систему "Курс-А" на "Курс-НА" (НА - "новая активная"). В системе "Курс-НА" используются современные методы цифровой обработки сигналов. Кроме того, она вдвое легче и в три раза энергоэкономичнее аппаратуры предыдущего поколения. Для надежности в состав стыковочного механизма введены дублирующие электродвигатели.

На спускаемом аппарате корабля используемая ранее система запоминания информации (СЗИ) заменена на многоразовый черный ящик. Модернизированная система СЗИ-М разработана Научно-производственным объединением измерительной техники (Королев). Этот небольшой прибор располагается под креслом пилота. Он может использоваться для полетов до десяти раз и имеет ударотеплозащитный корпус: способен выдержать удар о землю со скоростью до 540 км/ч и температуру до 700 градусов Цельсия в течение 30 минут. С его помощью во время полета записывается техническая информация, физиологические параметры космонавтов и аудиоинформация.

Кроме того, "Союз МС" получил дополнительную защиту от космического мусора и микрометеоритов.

Статистика запусков

Запуски "Союза МС" проводятся с космодрома Байконур (арендуется Россией у Казахстана) с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ" самарского Ракетно-космического центра "Прогресс".

Для сближения с МКС используется стандартная двухсуточная схема полета, когда "Союз МС" совершает 34 витка вокруг Земли, а также укороченная шестичасовая (четыре витка; применялась при запуске четвертого, пятого и шестого кораблей - в апреле, июле и сентябре 2017 года). В перспективе рассматривается использование двухвитковой схемы (полет будет длиться около 3,5 часов), но сначала она будет отработана на грузовых кораблях "Прогресс МС".

Впервые пилотируемый корабль был выведен на околоземную орбиту 7 июля 2016 года. Через двое суток, 9 июля, "Союз МС-01" доставил на станцию членов экспедиции МКС-48/49. После расстыковки с МКС 30 октября того же года спускаемый аппарат корабля вернул экипаж на Землю.

Всего к 20 марта 2018 года осуществлено семь запусков "Союза МС" - все успешные. Предыдущий состоялся 17 декабря 2017 года. "Союз МС-07" летел к МКС по двухсуточной схеме полета и состыковался с ней 19 декабря, на станцию был доставлен экипаж экспедиции МКС-54/55.

Перспектива

На основе технических решений "Союза МС" корпорация "Энергия" создает многоразовый пилотируемый транспортный корабль, получивший название "Федерация". В августе 2015 года корпус его возвращаемого аппарата впервые был продемонстрирован широкой публике на авиасалоне МАКС в Жуковском (Московская область). Согласно планам "Роскосмоса", первый запуск "Федерации" в беспилотном варианте может состояться в 2022 году с Байконура (ранее планировался на 2021 год с нового российского космодрома Восточный).