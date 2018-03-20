Экспедиция МКС-55/56. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 21 марта 2018 года в 20:44 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08". На Международную космическую станцию (МКС) отправятся члены экспедиции МКС-55/56.

В основной экипаж входят Олег Артемьев (Россия), Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Для Артемьева и Арнольда это будет второй полет, а для Фойстела - третий. Стыковка "Союза МС-08" со станцией намечена на 23 марта в 22:41 мск.

Программа экспедиции

После стыковки "Союза МС-08" с МКС новый экипаж присоединится к находящимся с декабря 2017 года на станции членам экспедиции МКС-54/55 Антону Шкаплерову (Россия), Скотту Тинглу (США) и Норисигэ Канаи (Япония). Вместе с ними Артемьев, Фойстел и Арнольд будут работать по программе 55-й основной экспедиции до начала июня 2018 года. Затем Шкаплеров, Тингл и Канаи возвратятся на Землю.

В рамках российской части программы экспедиции запланирован выход в открытый космос (в августе) и проведение около 60 различных научно-прикладных исследований. Среди экспериментов - "БТН-Нейтрон" (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов), "Дубрава" (мониторинг лесных экосистем), "Ураган" (отработка наземно-космической системы прогнозирования, снижение ущерба и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф), "Матрешка-Р" (исследование радиационной обстановки на трассе полета и в отсеках станции), "Сепарация" (испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины) и др.

В планы США входит совершение как минимум двух выходов в открытый космос. Астронавты NASA будут изучать атмосферу Земли, влияние микрогравитации на костный мозг и др.

Членам МКС-55/56 предстоит поддерживать работоспособность станции, вести с борта МКС фото- и видеосъемку хроники полета, обеспечивать стыковки и расстыковки со станцией грузовых кораблей - российских "Прогрессов МС", а также американских Dragon и Cygnus.

Планируемая продолжительность экспедиции МКС-55/56 - 161 сутки.

Экипаж

Олег Артемьев - командир корабля "Союз МС-08", бортинженер МКС-55/56. Родился 28 декабря 1970 года в Риге (Латвийская ССР, ныне - Латвийская Республика). Окончил Таллинский политехникум (1990), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (1998), Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ; 2009).

Работал в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" им. С. П. Королева инженером-испытателем. В 2003 году был зачислен в отряд космонавтов РКК "Энергия". С 2011 года - космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Участвовал в эксперименте "Марс-500" по имитированию космического полета на Марс: в 14-суточном техническом (2007) и 105-суточном подготовительном этапах. Совершил один космический полет в марте - сентябре 2014 года в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12М" и экспедиции МКС-39/40. Провел в космосе 169 суток 5 часов 5 минут, два раза выходил в открытый космос (общая продолжительность - 12 часов 33 минуты). Герой РФ (2016). Летчик-космонавт РФ (2016). Женат, имеет сына.

Ричард Роберт Арнольд II - бортинженер МКС-55/56. Родился 26 ноября 1963 года в Чеверли (штат Мэриленд). В 1985 году в Фростбергском университете (Мэриленд) получил степень бакалавра по бухгалтерии, в 1992 году в Университете Мэриленда - степень магистра (экологическое проектирование, инженерная экология). С 1988 года преподавал физику и химию в школе в городе Вальдорфе (Мэриленд), а затем - в американских школах в Касабланке (Марокко), Эр-Рияде (Саудовская Аравия), провинции Западное Папуа Индонезии, Бухаресте (Румынии).

В 2004 году был зачислен в отряд астронавтов NASA по программе "Учитель в космосе". Имеет налет более 1 тыс. часов, в том числе на учебном реактивном самолете Northrop T-38. Совершил один космический полет в марте 2009 года продолжительностью 12 суток 19 часов 30 минут и два выхода в открытый космос (суммарное время - 12 часов 34 минуты). Был специалистом полета экипажа шаттла Discovery. Целью миссии STS-119 было обслуживание и дооснащение МКС: на станцию был доставлен член 18-й основной экспедиции японский астронавт Коити Ваката и последняя секция солнечных батарей. Женат, имеет двух дочерей.

Эндрю Фойстел - бортинженер МКС-55, командир МКС-56. Родился 25 августа 1965 года в городе Ланкастер (штат Пенсильвания), вырос в Лейк Орионе (штат Мичиган). В 1989 году в Университете Пердью (штат Индиана) получил степень бакалавра наук по физике Земли, а в 1991 году - магистра наук по геофизике. В 1995 году в Канаде, в Королевском университете (город Кингстон, провинция Онтарио) защитил диссертацию на степень кандидата геологических наук в области сейсмологии (1995). Работал геофизиком в сейсмологической технической группе в Кингстоне, геофизиком-исследователем в американской компании Exxon Mobil.

В 2000 году был зачислен в отряд астронавтов NASA. Совершил два космических полета общей продолжительностью 28 суток 15 часов 15 минут и шесть выходов в открытый космос (общее время - 42 часа 18 минут). В мае 2009 года в ходе первого полета входил в состав экипажа шаттла Atlantis, задачей которого был ремонт и дооснащение космического телескопа Hubble (последняя миссия по его обслуживанию); трижды выходил в открытый космос. Второй полет состоялся в мае - июне 2011 года в качестве специалиста полета миссии STS-134 на шаттле Endeavour "(последний полет корабля), выполнил три выхода в открытый космос. Цель миссии - доставка и установка на МКС магнитного альфа-спектрометра и внешней грузовой платформы. Женат.