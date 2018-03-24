Экипаж новой экспедиции МКС перешел с корабля "Союз" на борт станции

МОСКВА, 24 марта./ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08", который в пятницу пристыковался к Международной космической станции, открыл переходный люк и перешел на борт станции, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами (ЦУП).

"Переходные люки открыты, экипаж "Союза" перешел на борт МКС", - сказал представитель ЦУПа.

На "Союзе" на станцию прибыли космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и два астронавта NASA - Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту станции их ждут российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи.

На станции экипажу предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС", американскими грузовыми Dragon и Cygnus, выполнение программы научных прикладных исследований, операции за бортом МКС, проведение бортовых фото- и видеосъемок и многое другое.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" стартовала с первой площадки космодрома Байконур 21 марта в 20:44 мск.